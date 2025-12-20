Revelan escalofriantes exigencias de Epstein para reclutar menores, según informes del FBI

Los recientes documentos liberados por el Departamento de Justicia de EE.UU. traen a la luz los oscuros detalles de las operaciones de Jeffrey Epstein para la explotación sexual de menores. Estos informes revelan una red de complicidad y manipulación que debería llamar a la sociedad a la reflexión.

Detalles Revelados en Documentos Judiciales

Los documentos, que fueron esperados con expectativa, incluyen notas de investigación relacionadas con las exigencias específicas de Epstein para la obtención de niñas y jóvenes mujeres. Esta información pone de relieve la gravedad de sus acciones y el entorno que facilitó su conducta depredadora.

Información Clave sobre las Operaciones de Epstein

Un documento destacado, conocido como EFTA00004179, incluye un resumen de evidencia de la FBI y trece páginas con notas manuscritas de una entrevista realizada el 2 de mayo de 2019. Aunque algunos detalles permanecen redactados, surgen temas preocupantes como la búsqueda de jóvenes chicas y encuentros sexuales disfrazados de “masajes”.

Preferencias Perturbadoras de Epstein

Las notas financieras revelan que Epstein tenía preferencias específicas relacionadas con la edad y la raza de las chicas. Por ejemplo, un testigo menciona que Epstein rechazó a una «dominicana de piel oscura» durante un tiempo crítico, sintiendo que «se le estaban acabando las chicas».

Testimonios Gráficos sobre el Abuso

Se describe un entorno escalofriante donde la víctima relata que Epstein exigía identificación a las jóvenes para asegurarse de que fueran menores de edad. Estos relatos revelan prácticas inhumanas, incluyendo descripciones de encuentros donde Epstein actuaba de manera violenta.

Evidencia Visual de los Abusos

Los documentos incluyen fotografías de chicas de entre 14 y 17 años, tomadas en diversas localizaciones de Nueva York. Los testimonios indican que Epstein estaba particularmente interesado en jóvenes brasileñas, resaltando una dinámica aterradora en su red de explotación.

La Conexión con Testigos Clave

Marina Lacerda, una brasileña que se identificó como “Víctima menor 1” en el proceso federal, se destacó como testigo crucial al relatar el abuso sufrido desde los 14 años. Su declaración fue fundamental para la acusación contra Epstein, quien se quitó la vida en una celda de Nueva York en 2019.

La Sombra de la Impunidad y Conexiones Notorias

Jean-Luc Brunel, un conocido asociado de Epstein, fue arrestado en 2022 bajo sospechas de tráfico y abuso de menores. Se le acusó de proporcionar miles de chicas para el abuso sistemático por parte de Epstein, reflejando una red aún más amplia de complicidad y encubrimiento.