UTN Córdoba lanza herramienta para prevenir estafas digitales en tarjetas

Un grupo de investigación de la UTN Córdoba se ha propuesto una misión clara: fortalecer la seguridad digital del público a través de la concientización y la utilización de tecnologías accesibles.

Concientización como Pilar Fundamental

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Córdoba cuenta con un equipo integrado por ingenieros, docente y estudiantes que se centra en la prevención de delitos digitales. A diferencia de lo que podría esperarse, su enfoque no está en el desarrollo de nuevos productos, sino en la difusión de tecnologías ya existentes que pueden ser aprovechadas para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Investigando el Uso de Fundas RFID

El líder del grupo, Fabián Gibellini, ingeniero en sistemas, destacó la importancia de la concientización en relación a los cuidados necesarios en entornos digitales. Entre sus investigaciones, han examinado las fundas protectoras RFID, que impiden que las tarjetas de crédito y débito contactless se comuniquen con dispositivos de cobro.

Estas fundas funcionan como una «Jaula de Faraday», bloqueando la comunicación entre la tarjeta y cualquier aparato cercano, garantizando así una mayor seguridad al usuario. «Esto crea una incomunicación total entre la tarjeta y cualquier dispositivo de lectura», expresó Gibellini.

Resultados Prometedores en las Pruebas

El equipo ha llevado a cabo extensas pruebas con dispositivos comerciales y herramientas utilizadas en hacking, obteniendo resultados satisfactorios en todos los casos. «Estos dispositivos funcionaron muy bien», añadió Gibellini, resaltando que se lograron los objetivos de seguridad planteados.

Accesibilidad y Costo de las Soluciones

Una de las prioridades del grupo es ofrecer soluciones que sean económicamente accesibles para la población. Las fundas RFID están disponibles en el mercado local por aproximadamente 2.000 pesos, y su precio puede disminuir considerablemente al comprar en cantidad. «Elegimos tecnologías de bajo costo que cualquiera puede adquirir», afirmó Gibellini.

Una Iniciativa que Transciende la Aulas

La labor de concientización se extiende a la comunidad universitaria y más allá, participando en congresos y competencias de ciberseguridad. «Distribuimos estas fundas en eventos académicos donde participaron más de 700 estudiantes, mostrando su funcionamiento y utilidad», mencionó el ingeniero.

Un Enfoque Integral de Seguridad

Desde el grupo de investigación subrayan que su objetivo no se limita a la tecnología, sino en educar a la población sobre las amenazas digitales y fomentar hábitos de seguridad en su rutina diaria. «Si una solución es barata, efectiva y ayuda a prevenir, creemos que es vital compartirla», concluyó Gibellini.