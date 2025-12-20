Bajo el mandato de Javier Milei, se han cerrado más de 20,000 empresas

Un alarmante informe revela el impacto devastador que la gestión actual ha tenido en el tejido empresarial argentino, con más de 20.000 empresas que han cerrado sus puertas desde noviembre de 2023.

Cierre Masivo de Empresas y Pérdida de Empleo

Desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025, Argentina ha visto el cierre de 20.134 empresas y la pérdida de 154.382 puestos de trabajo registrados, según datos del Instituto Argentina Grande. Este preocupante escenario refleja la fragilidad del mercado laboral en el país.

Las Provincias Más Afectadas

Excepto Neuquén, todas las provincias muestran un balance negativo en su actividad empresarial. Buenos Aires se encuentra a la cabeza con la pérdida de 5.335 empresas, seguida por Córdoba con 3.457, CABA con 2.397 y Santa Fe con 2.238 cierres.

Los Sectores en Crisis

El sector de servicios de transporte y almacenamiento ha sido el más golpeado, con una caída de 4.851 unidades productivas. Otros sectores como la construcción han visto una disminución significativa en sus plantillas, con 64.100 empleos menos, seguido de la industria que ha perdido 47.900 trabajadores.

Desempleo en Números: Una Paradoja

A pesar del alarmante cierre de empresas y el incremento en la informalidad, la tasa de desempleo se ha situado en el 6,6% según el INDEC. Sin embargo, el Instituto Argentina Grande destaca que este descenso no implica una mejora en las condiciones de vida, ya que el nuevo empleo generado es predominantemente informal.

La Realidad de la Informalidad Laboral

El informe subraya que un 84,5% de los nuevos empleos son informales, reflejando una actividad económica basada en condiciones laborales precarias. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes están enfrentando un crecimiento significativo en el trabajo informal debido a la caída del poder adquisitivo en sectores como salud y educación.

Impacto en Familias y Estrategias de Supervivencia

El análisis del Instituto también aborda la realidad de los hogares argentinos, donde las familias lideradas por mujeres son las más afectadas. Estas han tenido que recurrir a tácticas como vender ahorros, pedir préstamos o deshacerse de pertenencias para poder llegar a fin de mes.