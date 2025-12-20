Actualidad, Premios, Entrevistas y Cómo Disfrutar al Máximo el Verano

La firma de un acuerdo de participación en un programa televisivo implica una serie de autorizaciones importantes. Aquí te contamos cuáles son los aspectos esenciales que debes tener en cuenta.

Al participar en un programa de Kuarzo Argentina S.A. y/o NET TV S.A., autorizas el uso de tu presencia y material relacionado de manera amplia. Esta autorización es irrevocable y permite a las productoras utilizar tu imagen y voz en diferentes formatos y plataformas.

Derechos sobre el Material Generado

Al aceptar participar, otorgas derechos exclusivos a las productoras sobre las grabaciones y fotografías realizadas durante tu participación. Esto incluye la posibilidad de uso en medios gráficos, televisión, internet y otros formatos.

Uso y Difusión sin Límites

Tu autorización brinda a Kuarzo y NET TV la capacidad de emitir y reproducir el material en cualquier medio, sin restricción geográfica y sin la obligación de compensarte económicamente por su uso. Esto abarca desde televisión hasta plataformas digitales.

Confidencialidad y Responsabilidades

Es fundamental que te comprometas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con el programa. Cualquier revelación podrá acarrear consecuencias legales y la obligación de indemnizar a las productoras por los daños ocasionados por tal incumplimiento.

Renuncia a Reclamaciones

Al firmar este acuerdo, también renuncias a derechos de inspección o aprobación respecto a cómo se utiliza tu imagen o voz. Asimismo, aceptas no presentar reclamos de ninguna índole relacionados con el uso del material generado.