Presupuesto 2026 y Inocencia Fiscal: Debate del Senado y Diputados se Intensifica Antes de Fin de Año

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ha convocado a una sesión crucial para el viernes 26 de diciembre. Durante este encuentro se discutirán las leyes de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, mientras el oficialismo prepara su campo en la Cámara de Diputados para una votación prevista el lunes 29.

En un paso significativo, el Senado logró dictaminar a favor de la Ley de Inocencia Fiscal, gracias a la colaboración de La Libertad Avanza y sus aliados. Esta decisión permite que ambas leyes se debatan simultáneamente en la próxima sesión.

Retos para el Oficialismo tras la Cámara Baja

El oficialismo, tras enfrentar un revés en la Cámara de Diputados, sigue buscando ajustar su estrategia. No pudieron sostener una parte esencial del proyecto de Presupuesto, que incluía la derogación de legislaciones clave sobre discapacidad y financiamiento universitario.

Modificaciones y Nuevas Propuestas

Con el objetivo de recuperar los artículos perdidos, el oficialismo se propone abrir el recinto de Diputados el 29 o 30 de diciembre. Fuentes de la Cámara informan que se están considerando modificaciones o la creación de nuevas leyes que busquen alcanzar los mismos objetivos que se planteaban originalmente.

Posibilidad de Cambios en el Senado

Durante la sesión, también podría abordarse la “Ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario”, una iniciativa que no logró ser discutida en la última convocatoria. Sin embargo, la viabilidad de avanzar en este sentido dependerá de los acuerdos que logren establecerse en el Senado.

Aprobar o Modificar: Escenarios Posibles

Se plantea la posibilidad de que el Senado apruebe la media sanción del Presupuesto tal como llegó de Diputados, lo que podría llevar a su conversión en ley. Sin embargo, si se opta por realizar modificaciones, el proyecto deberá regresar a la Cámara de origen para una revisión.

Desafíos en la Reposición de Artículos

Si se prevé un escenario adverso a favor del oficialismo, la oposición podría reiterar su postura en contra de artículos polémicos, como el artículo 75, que busca derogar leyes de universidades y discapacidad. A pesar de esto, algunos artículos del capítulo 11 podrían ser recuperados, incluyendo limitaciones al régimen de zona fría para usuarios de gas y cambios en la actualización de prestaciones de ANSES.

Lecciones Aprendidas

El oficialismo ha reconocido que la redacción del capítulo 11 y la concentración de medidas en un solo texto dificultaron la votación. Este enfoque obligó a muchos diputados a rechazar el paquete completo, lo que ha llevado a una reflexión sobre la estrategia legislativa en curso.