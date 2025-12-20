Optimus, el robot humanoide de Tesla, camina y salta con fluidez

En un emocionante giro en la robótica, el Optimus de Tesla ha logrado dar sus primeras zancadas de forma sorprendentemente natural. Este avance promete transformar la interacción entre humanos y máquinas.

Optimus, el innovador robot humanoide de Tesla creado por Elon Musk, ha sorprendido al mundo al mostrar una marcha fluida en un reciente video. Esta demostración, compartida en la cuenta oficial de Tesla Optimus y replicada por Musk en sus redes sociales, marca un nuevo hito en el desarrollo del robot.

Un Desplazamiento Sorprendente

Las imágenes muestran a Optimus moviéndose con una agilidad que supera las presentaciones anteriores, reflejando un avance notable en su diseño. En la publicación, se mencionó: «Acabamos de establecer un nuevo récord personal en el laboratorio«, lo que generó una ola de entusiasmos en la comunidad tecnológica.

Aspectos Técnicos de Optimus

Con una altura aproximada de 1,73 metros y un peso de 57 kilogramos, Optimus está fabricado con materiales ligeros. Utiliza baterías y actuadores similares a los empleados en los autos eléctricos de Tesla, lo que le permite una movilidad eficaz.

Avances en la Tecnología

En ocasiones anteriores, Optimus ya había demostrado su habilidad para mover las manos, agarrar objetos y realizar actividades básicas como levantar paquetes. La reciente mejora en su marcha es un paso vital hacia el objetivo de crear un robot que asuma tareas repetitivas o peligrosas tanto en industrias como en el hogar.

Una Producción a Gran Escala en el Futuro

Musk ha mencionado que el futuro de Optimus podría incluir la fabricación de hasta 10 millones de unidades anuales en una nueva planta en Texas. Sin embargo, el camino hacia la perfección sigue siendo desafiante. A comienzos de diciembre, en una presentación en Miami, el robot tuvo un percance al intentar recoger una botella, lo que generó críticas y dudas sobre su estabilidad.

La Reacción de Tesla y de los Expertos

A pesar de estas dificultades, Tesla defiende el proyecto, afirmando que estos contratiempos son naturales en el proceso de desarrollo. Expertos en robótica consideran que la capacidad de Optimus para caminar de manera estable es uno de los mayores logros en el ámbito de los robots humanoides, abriendo nuevas posibilidades para el futuro de la tecnología.