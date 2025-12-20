Vecinal de Perón impulsará actividades para adultos mayores

La Asociación Vecinal de barrio Presidente Perón en Trelew despide el año con buenas noticias y apunta a un 2026 lleno de proyectos y mejoras para la comunidad.

Florencia Beizaga, presidenta de la asociación, compartió con Crónica que ha sido un año positivo a pesar de las dificultades económicas. «Logramos llevar a cabo talleres que fueron bien recibidos por los vecinos, y queremos seguir sumando actividades para todos», expresó.

La vecina también destacó el apoyo recibido por parte del Municipio y la gestión de las autoridades locales. «Agradecemos al Coordinador de Vecinales y al intendente, quienes nos escucharon y procuraron respuestas efectivas. Para el año que viene, tenemos como objetivo principal poner en condiciones nuestro Salón de Usos Múltiples, que ha estado en estado precario durante mucho tiempo. Ya hemos recibido confirmación de que será una de las prioridades del Municipio para 2026», remarcó Beizaga.

Mejoras para los Adultos Mayores

El restaurado SUM será fundamental para que los adultos mayores del barrio cuenten con un espacio adecuado para participar en diversas actividades. «Queremos que todos nuestros abuelos se sientan incluidos y activos. Planeamos talleres deportivos, culturales y educativos, y deseamos que tengan un lugar en condiciones óptimas», añadió.

Empoderar a la Comunidad

Beizaga enfatizó la importancia del rol de los mayores en el barrio. «Contamos con un grupo significativo de adultos mayores y queremos que sean parte activa del desarrollo comunitario. Su participación es esencial», afirmó.

Por último, la presidenta de la vecinal extendió sus mejores deseos a los vecinos de barrio Presidente Perón. «Esperamos que disfruten de unas festividades de fin de año llenas de calidez familiar y que el nuevo año traiga consigo grandes oportunidades para todos», concluyó.