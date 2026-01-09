Riu Plaza London The Westminster: El Nuevo Destino de la Cadena en Londres

La prestigiosa cadena hotelera RIU Hotels & Resorts da un paso más en su expansión internacional con la inauguración del Hotel Riu Plaza London The Westminster, un nuevo referente en la capital británica.

RIU Hotels & Resorts enriquece su oferta con la inauguración del Hotel Riu Plaza London The Westminster, un establecimiento que se suma al Riu Plaza London Victoria, abierto en julio de 2023. Esta expansión responde a la creciente demanda de alojamiento en Londres.

Ubicación Privilegiada

El Hotel Riu Plaza London The Westminster, que cuenta con 464 habitaciones, se sitúa a escasos pasos del río Támesis, del Museo Tate Britain, la emblemática Abadía de Westminster, y las Casas del Parlamento. El Big Ben también se encuentra a pocos minutos a pie.

Proximidad a Atractivos Turísticos

Este nuevo hotel también está estratégicamente ubicado cerca de Buckingham Palace, St. James’s Park y el famoso London Eye. Los huéspedes pueden disfrutar de un completo desayuno bufé, un bar cafetería en el lobby y varias salas de reuniones, además de un gimnasio que permanece abierto las 24 horas.

Una Renovación Impactante

Inaugurado originalmente en 2003, el hotel fue completamente renovado en 2021 y antes pertenecía a la marca Curio Collection by Hilton. Tras su adquisición por parte de RIU, se ha convertido en parte del exitoso portfolio de hoteles urbanos de la cadena, por lo que no se requieren grandes reformas adicionales.

Detalles Únicos en su Decoración

El Hotel Riu Plaza London The Westminster, a solo 15 minutos a pie del Riu Plaza London Victoria, ofrece una decoración que rinde homenaje al intrigante mundo del espionaje, en referencia a su cercanía con las oficinas del MI5 y MI6.

Expansión Global de RIU

Con esta apertura, RIU suma su decimotercer hotel urbano, expandiendo su presencia en ciudades clave como Panamá, Nueva York, Berlín y más. La cadena continúa explorando nuevas oportunidades en las principales capitales de Europa, incluyendo su próximo proyecto en Nueva York.

