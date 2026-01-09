Ganadores y Perdedores: El Legado Financiero de Elsztain a Rocca

En un giro notable, el año 2025 marcó la consolidación del nuevo modelo económico en Argentina, donde ciertos sectores han triunfado, mientras otros enfrentan desafíos severos.

Con la llegada de Javier Milei al poder, el panorama económico ha variado drásticamente. La supuesta «fiesta» financiera del primer año de su gobierno dio lugar a un enfoque más selectivo, beneficiando a algunos y dejando a otros en un punto crítico.

Los Gigantes de la Energía: Triunfadores del Nuevo Curso

En este nuevo contexto, Central Puerto (CEPU) se coronó como la gran ganadora, reportando un incremento del 24,7% en dólares. Con el respaldo de familias influyentes en el sector, la empresa aprovechó la desregulación energética y la potencial asociación con YPF Luz para fortalecer su posición en el mercado.

Otro personaje clave es Eduardo Elsztain, cuya firma IRSA creció un 10,3% en dólares. Su estrategia de capitalizar la estabilidad de los «activos reales» le otorgó ventajas en un entorno cambiante.

La Industria Pesada: Una Caída Estrepitosa

En el extremo opuesto, la industria pesada ha visto una disminución alarmante. Desde que Milei asumió, Ternium Argentina (TXAR) reportó una caída del 48,5% en su valor, mientras que Aluar (ALUA) descendió un 31,1%. En 2025, la situación se agravó, con una baja de 40,6% para Ternium, evidenciando un crudo panorama para las industrias dedicadas a la construcción y la automoción.

La Realidad de los Bancos: De la Bonanza a la Prudencia

Los bancos disfrutaron de un período de bonanza en 2024, pero 2025 trajo consigo un ajuste en sus márgenes. El BBVA y Banco Macro vieron sus rendimientos caer un 13,8% y 21,3% respectivamente. La baja en las tasas y el fin de ciertos instrumentos financieros obligó a las entidades a replantearse su estrategia en un entorno económico más cauteloso.

Impacto de las Elecciones: Inestabilidad en el Merval

El recorrido del Merval enfrentó altibajos significativos, especialmente tras las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde la derrota del oficialismo generó una caída drástica en el índice. Sin embargo, los resultados de las elecciones nacionales ayudaron a recuperar la confianza del mercado, elevando el índice en más de 31,2% en un solo día.

Sector Oil & Gas: Expectativas en Vaca Muerta

El sector de Oil & Gas mostró un desempeño mixto. Mientras Pampa Energía se mantuvo estable, YPF experimentó un retroceso del 14,1%. A pesar de la incertidumbre, el desarrollo de Vaca Muerta sigue siendo una esperanza para el crecimiento futuro del sector.

El mercado ha hablado claro. La atención se centra ahora en los sectores de energía y servicios públicos, donde las políticas gubernamentales han comenzado a dar frutos. Por el contrario, la industria tradicional debe adaptarse rápidamente a un entorno que, por el momento, no ofrece un panorama favorable.