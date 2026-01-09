Milei: Un Año de Desafíos Económicos y Agenda Parlamentaria

Milei se muestra optimista respecto a su gestión y llama a su equipo a intensificar la implementación de reformas cruciales para fortalecer su gobierno y navegar las tensiones políticas.

El presidente Javier Milei está decidido a llevar adelante cambios estructurales que considera vitales para su administración. A medida que avanza el año, se siente confiado en que su gobierno finalmente despegará, instando a su equipo a redoblar esfuerzos para materializar estas reformas en un contexto político marcado por la tensión con el PRO y la confrontación con el peronismo.

Confianza en el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Milei, activo en la escena pública y ofreciendo múltiples entrevistas, afirma que la puesta en marcha del Presupuesto 2026 y la presentación de la Ley de Inocencia Fiscal —un proyecto impulsado por su asesor Santiago Caputo— traerán consigo un nuevo ciclo de recuperación económica. Desde Casa Rosada, destacan cifras alentadoras, especialmente en el sector de exportaciones, como evidencia de que están en el camino correcto.

Datos Prometedores para la Economía Argentina

En 2025, las exportaciones de carne y cueros bovinos alcanzaron aproximadamente 4,600 millones de dólares, y se observó un incremento en el consumo interno de carne (bovina, aviar y porcina), que alcanzó los 114 kilos per cápita. Este panorama optimista se traduce en la expectativa de que, si el Congreso avanza en la aprobación de proyectos libertarios, se podrá observar una mejora aún mayor en otros sectores económicos, como consumo e inversiones.

Agenda Política Ambiciosa y Desafíos Pendientes

La agenda del oficialismo es ambiciosa y depende de un intenso debate político durante los primeros meses del año. Uno de los puntos destacados es la ley de modernización laboral, que se discutirá el 10 de febrero en el Senado, tras haber obtenido dictamen en 2025. Para impulsar esta iniciativa, el ministro del Interior, Diego Santilli, ha comenzado una gira federal para dialogar con gobernadores y explorar posiciones sobre la reforma.

Meeting con Gobernadores para Construir Consenso

Entre sus encuentros, Santilli visitó Chubut esta semana y ya tiene agendada una reunión en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, y se prepara para viajar a Mendoza para dialogar con Alfredo Cornejo. En Balcarce 50, la intención es escuchar diferentes voces y no se descartan modificaciones al proyecto que Milei considera esencial para la creación de empleo y el fomento del consumo.

Nuevas Iniciativas en el Horizonte

Además de la ley laboral, el gobierno planea sancionar en los próximos meses una nueva Ley de Glaciares, que buscará estimular inversiones, así como una reforma del código penal, un proyecto que fue anunciado en octubre por Milei y su entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No se descarta, como mencionó el Presidente, que el proyecto de Ficha Limpia resurja en el debate, después de haber encontrado obstáculos en el Senado.

Relaciones Políticas y Desafíos con el PRO

En el ámbito político, el oficialismo se siente fortalecido tras las elecciones de medio término, y si la economía mantiene su estabilidad, podría replantear su relación con el PRO. La situación actual refleja tensiones y malentendidos, especialmente tras la reciente designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación. En el futuro, algunos funcionarios del Gobierno prevén un posible acercamiento a la agrupación opositora, aunque el rumbo depende de la postura de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, quien ha mostrado reticencias a establecer puentes con Mauricio Macri.

Continúa el Enfrentamiento con el Peronismo

La confrontación con el peronismo se mantiene como un tema candente en la agenda. Desde Balcarce 50 creen que criticar al principal partido opositor sigue siendo útil políticamente, recordando los errores de gestión durante la presidencia de Cristina Kirchner. Recientemente, el mensaje de Luis “Toto” Caputo, actual titular de Hacienda, que comenzaba con las palabras “Kukitas queridos ya no psicopatean a nadie”, sumó más leña al fuego en esta disputa.