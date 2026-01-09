Hyperscale Data adquiere 532 BTC y apunta a $100 millones

Hyperscale Data Aumenta su Inversión en Bitcoin: Adquiere 532 BTC

En un movimiento audaz, la firma Hyperscale Data, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, expande su portafolio con una significativa compra de 532 BTC, consolidando su posición en el mercado de criptomonedas.

08.01.2026 • 07:36hs • Criptomonedas

Un Paso Decisivo en el Mundo Cripto

En un momento de creciente aceptación institucional de las criptomonedas, Hyperscale Data, que opera en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker GPUS, ha dado un paso audaz para reforzar su posición en el mercado de Bitcoin. Con una tenencia de 532.7 BTC, la empresa ha demostrado su compromiso hacia este activo digital.

Una Estrategia de Inversión a Largo Plazo

El enfoque adoptado por Hyperscale es parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer su tesorería en medio de la volatilidad de los mercados financieros tradicionales. Además, la empresa ha destinado recursos en efectivo para futuras compras de Bitcoin, con un valor total que asciende a aproximadamente u$s80.2 millones.

Distribución de Bitcoin Dentro de la Compañía

La mayor parte de los bitcoins adquiridos por Hyperscale Data están bajo la gestión de sus subsidiarias, destacando a Sentinum, que alberga unos 524.7 BTC, de los cuales 84.46 BTC son resultado de la minería. Asimismo, otra de sus afiliadas, ACG, suma 8 BTC más adquiridos en los mercados abiertos.

Una Visión Futurista

Desde la dirección de Hyperscale Data han afirmado que la acumulación de criptoactivos no es un movimiento circunstancial, sino un componente esencial de su planificación financiera, aspirando a llevar el valor de sus reservas de Bitcoin a u$s100 millones en el futuro cercano.

Impulso Institucional de Criptomonedas

Este movimiento no es aislado; se alinea con una tendencia creciente entre diversas empresas de Wall Street que están integrando Bitcoin en sus balances. El interés por este activo se ve motivado por su potencial para ofrecer protección contra la inflación y alternativas en la gestión de tesorería tradicional.

De acuerdo a datos del sector, un número cada vez mayor de firmas en índices como el S&P 500 están considerando la incorporación de Bitcoin, señalando una creciente confianza institucional en el futuro de las criptomonedas.