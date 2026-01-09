AUH: ¿Quiénes cobran este viernes 9 de enero según el calendario de Anses?

Este viernes 9 de enero, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 0 recibirán su prestación, según el calendario mensual establecido por Anses. Con un ajuste del 2,47%, esta ayuda es vital para millones de familias en el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha confirmado que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI termina en 0 reciben su pago hoy, en línea con el calendario de pagos de enero de 2026. Las prestaciones se abonan a lo largo del mes, como es habitual.

La AUH de enero se incrementa un 2,47%

Durante este primer mes, la AUH experimenta un reajuste del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. Este reajuste se calcula mensualmente, considerando los incrementos de precios con precisión de dos decimales.

Los beneficiarios que no estén al tanto de su fecha de cobro pueden revisar el calendario de pagos de enero de 2026 en el sitio de Anses.

Los beneficiarios recibirán la siguiente cantidad por hijo o hija:

Es importante recordar que el 20% correspondiente se retiene hasta que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, un documento que verifica la asistencia escolar y sanitaria de los niños.

Este ajuste en la AUH es fundamental para las familias que crían a menores de 18 años y que cumplen con requisitos específicos. Actualmente, cerca de 2,5 millones de familias se benefician de esta asistencia, alcanzando a aproximadamente 4,3 millones de niños.

La Anses ha facilitado el proceso de presentación de la Libreta AUH, un trámite crucial para acceder al porcentaje retenido.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de forma digital, siguiendo una serie de pasos simples. A continuación, se presenta un video informativo que explica cómo llevar a cabo la presentación de la Libreta AUH.