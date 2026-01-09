Presidente del Labour defiende revisión de tasas para pubs como demostración de un gobierno seguro

Un alto mando militar ha advertido a Keir Starmer sobre una crítica falta de fondos en el Ministerio de Defensa (MoD) que podría alcanzar los £28 mil millones en los próximos cuatro años.

La situación se complica en el contexto de un presupuesto ya ajustado y un resurgimiento de las demandas de defensa ante la creciente tensión global.

Un panorama preocupante para la defensa británica

El jefe militar del Reino Unido, el Mariscal del Aire Sir Richard Knighton, ha informado al primer ministro que la evaluación del MoD revela una alarmante falta de recursos financieros hasta 2030. Esta advertencia se suma a las preocupaciones sobre el aumento de las amenazas en el ámbito global y la necesidad urgente de reformas en el sector.

Reunión clave antes de las festividades

En una reunión que tuvo lugar antes de las fiestas navideñas, Knighton expuso las cifras a Starmer, a quien también acompañaron el canciller y el secretario de defensa. Este encuentro, revelado por varios medios, presagiaba remociones en la planificación de la defensa.

Revisión del plan de inversión en defensa

Como reacción a esta inquietante noticia, Starmer ha convocado una revisión integral del plan de inversión en defensa, que había sido esperado para la primavera. Este plan es crucial, ya que establecerá las pautas para cumplir con la revisión estratégica del sector.

Puntos clave de la revisión estratégica

El Reino Unido se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa al 2.5% del PIB para 2027 y a un ambicioso objetivo del 3% en la próxima legislatura, cuando las condiciones fiscales lo permitan. La revisión, realizada en junio, marca una dirección clara, pero se necesitan fondos sustanciales para ejecutarla.

Defensa a la vanguardia de las prioridades gubernamentales

Un portavoz del MoD afirmó que el presupuesto de defensa de este gobierno está proyectado a alcanzar niveles récord, con un total de £270 mil millones durante esta legislatura. Esta inversión se justifica por las crecientes demandas y la agresión de Rusia, así como por los preparativos para una posible intervención en Ucrania.

Un camino hacia la modernización

Estamos trabajando intensamente en un plan de inversión en defensa que tiene como objetivo corregir un programa que, según el portavoz, ha estado “obsoleto, sobrecargado y subfinanciado”. Este esfuerzo se enmarca dentro de una estrategia más amplia de modernización militar que busca adaptarse a las amenazas contemporáneas.