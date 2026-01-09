Alerta en el AMBA: Todo sobre la ‘mosca negra’ y cómo protegerte de sus picaduras

El aumento de las temperaturas y la elevada humedad han traído consigo la inesperada presencia del barigüí, conocido popularmente como "mosca negra", en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Su llegada coincide con un clima extremo que favorece su proliferación.

El barigüí es un insecto volador de tamaño pequeño, similar a un mosquito, que se desarrolla principalmente en entornos con agua corriente, como ríos y arroyos. Estas áreas son ideales para su ciclo de vida, lo que explica su aumento en poblaciones cercanas a cuerpos de agua y su presencia más notoria durante los meses calurosos.

La Picadura del Barigüí: Más que un Molesto Insecto

A diferencia de los mosquitos comunes, el barigüí tiene un método de alimentación más agresivo: “No pica, sino que corta la piel para extraer sangre”, lo que provoca lesiones más dolorosas. La dermatóloga Yael Borojovich señala que el insecto es más activo durante el día, especialmente en las horas de mayor luz.

Reacciones y Síntomas

Las mordeduras del barigüí pueden causar reacciones severas, incluyendo dolor inmediato, hinchazón, picazón intensa y ardor. En algunos casos, aparecen manchas rojas con costras que tardan en curarse. Las personas con sensibilidades pueden experimentar reacciones alérgicas o incluso fiebre.

Causas del Aumento del Barigüí

La expansión del barigüí en áreas urbanas se atribuye a factores como temperaturas elevadas, humedad y cambios en el ecosistema. Este fenómeno es parte de lo que algunos llaman “tropicalización del clima”, expandiendo el hábitat de insectos hacia regiones antes no afectadas.

Prevención: Cómo Protegerse

Para evitar encuentros con este insecto, se recomienda:

– Aplicar repelentes, aunque su efectividad puede ser limitada.

– Usar ropa clara, de manga larga y pantalones largos.

– Evitar permanecer cerca de ríos y arroyos durante las horas de actividad del insecto.

– Colocar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener buenos hábitos de limpieza para evitar la acumulación de humedad.

Acciones a Tomar en Caso de Mordedura

Si sufres una mordedura de barigüí, se recomienda limpiar la zona con agua y jabón, aplicar frío local para reducir la inflamación y usar cremas calmantes o antihistamínicas. Es crucial no rascar la herida y consultar a un profesional de la salud si se presentan reacciones alérgicas o síntomas generales graves.

La afluencia del barigüí resalta los efectos del calor extremo en el verano, subrayando la importancia de las medidas de protección personal y ambiental frente a estos insectos.