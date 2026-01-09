Dólar Blue: Cierre del 8 de enero de 2026

Últimas Cotizaciones del Dólar en Argentina: Lo Que Necesitás Saber

El dólar blue y otras variantes cambiarias presentan cifras clave en este nuevo año. A continuación, te ofrecemos un desglose detallado de la situación cambiaria del 8 de enero de 2025.

Valor del Dólar Blue

Hoy, el dólar blue se establece en $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta, mostrando una continuidad en su tendencia en el mercado paralelo.

Dólar Oficial: Cotización Actual

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial concluyó la jornada en $1.435,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.

Dólar MEP: Mercado y Valores

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se cotiza en $1.490,10 para la compra y $1.493,30 para la venta, reflejando la dinámica de las operaciones en bolsas.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación cierra el día en $1.531,90 para la compra y $1.529,80 para la venta, ofreciendo alternativas para aquellos que buscan operar en el exterior.

Dólar Cripto: Alternativas Digitales

En el entorno de las criptomonedas, el dólar cripto tiene un precio de $1.529,40 para la compra y $1.533,30 para la venta, cada vez más relevante en la economía digital.

Dólar Tarjeta: ¿Cuánto Hay Que Pagar?

El tipo de cambio para los gastos que se realizan en el extranjero y se facturan a través de tarjeta es de $1.937,00, un aspecto a considerar al planificar viajes o compras fuera del país.

Riesgo País: ¿Dónde Nos Encontramos?

El riesgo país, que mide la percepción del riesgo de inversión en Argentina, se situó en 583,00 puntos básicos este jueves 8 de enero, un indicador importante para los inversores y analistas económicos.