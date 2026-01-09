Guillermo Yanco: El compañero de Patricia Bullrich que recibió aplausos en el teatro

En un emocionante reestreno de la obra ¿Qué somos?, Guillermo Yanco se sube al escenario para compartir su pasión por la actuación, una carrera que siempre soñó con explorar. El evento fue presenciado por figuras destacadas como Karina Milei y Patricia Bullrich, quienes se convirtieron en testigos del talento de Yanco.

Un Viaje a la Actuación a los 81 Años

Guillermo Yanco, abogado de carrera y vicepresidente del Museo del Holocausto, deslumbró al público con su interpretación en la comedia escrita y dirigida por Juan Acosta. Con 81 años, Yanco irradia vitalidad y una curiosidad insaciable que ha infundido su nueva aventura artística de un toque especial.

El Personaje que Interpreta

En *¿Qué somos?*, Yanco da vida a un encargado de edificio que “sabe todo lo que pasa”, brindando una mezcla de humor y profundidad. “Además del personaje del encargado, hay otro que prefiero mantener como sorpresa”, confidencia Yanco con una sonrisa.

Un Amor que Trasciende la Política

Patricia Bullrich, pareja de Yanco durante 28 años, ha sido su apoyo incondicional a lo largo de este viaje. Aunque bromea diciendo que haría una elección entre la política y su pareja, su orgullo por ver a Yanco en el escenario es evidente.

Una Carrera en Pro de las Causas Sociales

Aparte de su faceta como actor, Yanco ha ocupado roles significativos en el ámbito social. Además de su trabajo en el museo, ha sido mediador en prisiones y docente en diversas universidades, compartiendo su conocimiento sobre oratoria y temas legales.

Una Vida llena de Proyectos y Creatividad

Yanco también se destaca como artesano, creando piezas de madera y piedra. Su amor por el arte le ha llevado a pensar en exhibiciones, aunque confiesa que su vida ha pasado rápido para tantos planes pendientes.

Un Equipo Inquebrantable en la Vida y en el Escenario

Juntos, Yanco y Bullrich han forjado un vínculo sólido que supera las adversidades y críticas. «Seguimos tan enamorados como el primer día», dice Yanco, reflejando una complicidad que se extiende más allá de la esfera pública.

Emociones en el Escenario

Para Yanco, actuar representa un momento único de conexión con el público. «El murmullo y las risas que despiertan las obras son inspiradores», comparte. La validación de su trabajo, proveniente de compañeros y espectadores, es algo que aprecia profundamente en esta nueva etapa de su vida.

Una Relación Construida en la Confianza

A medida que comparten su amor y sus carreras, ambos han hallado un balance entre sus vidas personales y profesionales, apoyándose mutuamente en cada paso del camino.

Con una Mirada al Futuro

Guillermo Yanco continúa demostrando que nunca es tarde para perseguir los sueños. Actuar se ha transformado en una apasionante realidad, y su compromiso con las causas sociales refleja su dedicación a mejorar el mundo que lo rodea.