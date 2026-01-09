La emblemática sede del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, un símbolo de la diplomacia argentina, se prepara para pasar a manos privadas tras décadas de abandono y desidia.

Recientemente, el antiguo edificio de Juncal 847/51, en el barrio de Retiro, recibió un conmovedor adiós por parte de los más veteranos en el ámbito diplomático. Esta notable construcción, que un tiempo fue el lugar de formación de futuros diplomáticos, hoy enfrenta una subasta pública tras años de crisis y recortes en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una Joya Arquitectónica en Crisis

Desde la inauguración del nuevo edificio administrativo de la Cancillería en los años noventa, el ISEN ya no es sede de la formación diplomática, pero su deterioro ha sido significativo. Este espacio, que podría haber sido revitalizado para generar ingresos a la diplomacia argentina, ha caído en un avanzado estado de abandono.

Detalles de la Subasta

La subasta fue anunciada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con un precio base de aproximadamente 1.9 millones de dólares. Este monto no será utilizado para restaurar sedes argentinas en el exterior, ni el Palacio San Martín, que también sufre por años de poca atención y mantenimiento.

Problemas Estructurales en la Cancillería

El abandono de estas instalaciones es tan grave que ni siquiera los embajadores eligen residir en las propiedades del Estado en el extranjero. Muchos, como Gerardo Werthein y Alec Oxenford, prefieren pagar sus propios alojamientos. En Buenos Aires, los diplomáticos soportan un ambiente caluroso y poco saludable en la Cancillería, donde los problemas de infraestructura son evidentes.

Una Nueva Política de Recursos

El Gobierno ha decidido limpiar terrenos contiguos a la Cancillería y planea subastar otros espacios que han sido mal utilizados como depósitos. Esta medida forma parte de un esfuerzo por optimizar el uso de los recursos del Estado. La AABE ha puesto en marcha el proceso de venta a través del sistema de subastas electrónicas, con el Tribunal de Tasaciones de la Nación evaluando el valor del inmueble.

El Futuro del ISEN

El Instituto, que se estableció en 1963 para profesionalizar la formación diplomática en Argentina, ha enfrentado múltiples cambios de dirección y enfoque político. A pesar de las dificultades, se mantiene abierto a nuevos estudiantes, aunque en números reducidos. Sin embargo, la cancelación de ingresos de nuevos alumnos en 2025 había generado temores sobre su posible cierre.

Una Historia de Deterioro y Decisiones Controversiales

Construido en 1914, el edificio ha sido objeto de intensos debates sobre su futuro. Entre propuestas de venta y remodelación, los planes nunca se concretaron, dejándolo en un estado de decrepitud. Su cierre marca el fin de una era para una de las sedes más importantes de la formación sobre relaciones internacionales en el país.