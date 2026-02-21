Rival de Ethereum lanza su propio ETF con opción de staking

La llegada de nuevos fondos cotizados en el sector de las criptomonedas marca un nuevo rumbo en el ámbito financiero, incluso cuando el ecosistema enfrenta desafíos.

A medida que el token SUI sufre una caída significativa de casi el 40% en el último mes, Grayscale y Canary Capital han presentado su propuesta de ETF en Estados Unidos, ofreciendo nuevas oportunidades para los inversores institucionales en un entorno regulado y competitivo.

ETF de SUI: Un Nuevo Horizonte

El Canary Stake SUI ETF ya está cotizando en Nasdaq bajo el símbolo SUIS, mientras que Grayscale lanzó su Grayscale SUI Trust como un ETF al contado en la Bolsa de Nueva York con la identificación GSUI. Esta diversificación busca atraer a inversores que buscan acceder a una red de aplicaciones digitales escalables y de alta velocidad.

Detalles Clave sobre SUI

El token SUI fue introducido en 2023 como un competidor de Solana, utilizando el lenguaje Move, que permite realizar transacciones rápidas y escalables. La estructura de la blockchain está basada en un sistema de prueba de participación delegada, estableciendo un límite de 10.000 millones de tokens SUI, lo que la convierte en una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones, desde NFTs hasta servicios financieros avanzados.

Un Proceso Regulado y Desafiante

A pesar del reciente lanzamiento, obtener la aprobación para estos ETF no fue sencillo. Canary Capital estuvo trabajando intensamente durante casi un año para que se concrete su ETF, enfrentando múltiples desafíos regulatorios ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para cumplir con todos los requisitos necesarios.

Un Contexto de Mercado Complicado

En un entorno financiero volátil, el token SUI, que iniciaba su viaje con un precio de aproximadamente USD 1,98, ahora se cotiza a solo USD 0,95, evidenciando una baja significativa. Esta tendencia ocurre en un panorama donde la capitalización del mercado cripto ha descendido a USD 2,4 billones. Además, la blockchain SUI ha enfrentado problemas técnicos, con interrupciones que han cuestionado su estabilidad y solidez.

¿Qué es SUI y su Importancia en el Ecosistema de Blockchain?

Creada por MystenLabs, SUI busca transformar el uso de blockchains de capa uno. Fundada por exingenieros de Meta, la plataforma se esfuerza por mejorar la eficiencia de las transacciones a través de un mecanismo Proof of Stake (PoS) y una arquitectura que facilita el escalado horizontal.

Las características de SUI son ideales para aplicaciones diversas en el ámbito de Web3, lo que la hace relevante en la evolución de las finanzas descentralizadas (DeFi). Entre sus objetivos, se incluye el desarrollo de soluciones robustas, como la reciente Onchain Crédit Card, la primera tarjeta de crédito cripto lanzada en Argentina.

El token SUI, como activo nativo de esta blockchain, está disponible para comerciar tanto en pesos argentinos como en dólares, abriendo un abanico de posibilidades para los inversores que buscan incursionar en este nuevo ecosistema digital.