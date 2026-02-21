Detenido tras robar en una casa de Máximo Abásolo

A las 4:30 de la madrugada de este sábado, una rápida intervención policial en el barrio Máximo Abásolo resultó en la detención de un sospechoso de robo. La acción se inició tras un alerta de vecinos que lo avistaron recorriendo los techos de la zona.

Intervención policial inmediata

El hecho ocurrió cuando el personal de la Seccional Séptima de Policía recibió una notificación del Centro de Monitoreo. Los vecinos informaron que un individuo estaba merodeando sobre los techos en la calle Ricardo Balbín. Al llegar al lugar, los agentes fueron asistidos por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que ayudaron a describir al sospechoso.

Captura del sospechoso

A pesar de no encontrar al individuo de inmediato, los policías pudieron identificar a un hombre que coincidía con la descripción en las cercanías. Al registrarlo, encontraron varios objetos que parecían haber sido sustraídos. Esto motivó su detención en ese instante.

La escena del delito

Se constató que la ventana de una vivienda ubicada en Balbín al 2112 estaba forzada y completamente abierta. A las 6 de la mañana, la propietaria llegó al lugar y pudo corroborar que los objetos en poder del ladrón le pertenecían.

Consecuencias y recuperación de pertenencias

El detenido, identificado como C.G.E., de 32 años, fue trasladado a la dependencia policial bajo la acusación de robo en grado de tentativa. Entre las pertenencias recuperadas se encontraron una mochila camuflada con prendas de vestir, un bolso con ropa, una caja de herramientas, una notebook y una tablet. Estos objetos fueron devueltos a su legítima dueña mediante un acta.