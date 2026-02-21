Comienzan las campañas electorales parlamentarias en Hungría

El periodo de campaña electoral para las elecciones parlamentarias de abril en Hungría arrancó este fin de semana, dando pie a un ambiente político cargado de expectativas y desafíos.

Los candidatos ya pueden comenzar a desplegar sus carteles y recopilar las firmas necesarias para poder participar en las elecciones, que se celebrarán el 12 de abril. Un total de 500 firmas válidas son obligatorias para que un candidato pueda figurar en la boleta electoral. Este proceso debe completarse antes del 6 de marzo, lo que brinda un plazo apremiante de dos semanas para la recolección de apoyo.

Del mismo modo, los votantes interesados en elegir una lista nacional también pueden ahora presentar sus nominaciones. Desde el 3 de febrero, las formaciones políticas y los gobiernos autogestionados de minorías han estado registrando sus candidaturas ante la Comisión Nacional Electoral.

Un periodo de campaña intenso a la vista

Las encuestas de opinión anticipan una de las contiendas más reñidas de las últimas dos décadas, posiblemente con una intensidad sin precedentes. Mientras que encuestadoras cercanas al gobierno destacan una ventaja de Fidesz, situándola en un 46% frente al 40% de Tisza, otras mediciones independientes muestran una diferencia de 7 puntos a favor de Tisza entre la población general.

Pronósticos inciertos sobre el resultado final

Los datos de las encuestas deben ser analizados cuidadosamente, ya que podrían variar significativamente en los restantes 50 días antes de las elecciones. Un factor crucial será la capacidad de cada partido para movilizar a sus votantes y convertir esa popularidad en escaños. El sistema electoral húngaro podría favorecer a Fidesz, otorgándole un margen de 2 a 3% en la distribución de asientos, lo cual podría resultar en un escenario donde, a pesar de recibir menos votos, logren más escaños.

Recorridos de campaña por parte de líderes clave

Las principales formaciones políticas ya han comenzado sus actividades proselitistas antes del periodo oficial de campaña de 50 días. Los candidatos de Fidesz, liderados por figuras como János Lázár y el primer ministro Viktor Orbán, están llevando a cabo eventos, incluso en lugares inusuales y cerrados al público. Orbán participará en una serie de mítines en Békéscsaba durante el fin de semana, organizados por iniciativa del partido.

Por su parte, el presidente del Tisza, Péter Magyar, también se ha lanzado a una gira «Ahora o nunca» de 55 días, donde ofrecerá discursos en lugares abiertos a todo público. Recientemente se anunció que será el líder de la lista de su partido, respaldado por los principales miembros de la bendición del partido.

Desinformación y contenido generado por IA en la campaña

Una de las novedades en esta campaña es la proliferación de contenido creado mediante inteligencia artificial en plataformas pro-gubernamentales. Se han difundido videos donde, utilizando algoritmos, se manipula la percepción del público respecto a funcionarios de oposición. Tal contenido ha despertado preocupación, ya que se presenta de manera engañosa y no siempre se avisa sobre su artificialidad.

Esta tendencia no es exclusiva del gobierno. Recientemente, se lanzó una campaña similar por una media vinculada a la Coalición Democrática, ampliando así el uso de la tecnología para influir en la opinión pública. Este fenómeno plantea desafíos inesperados para la integridad del proceso electoral, lo que sin duda tendrá repercusiones en la dinámica de la contienda.