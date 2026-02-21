sábado, febrero 21, 2026
Sociedad

La Cámara de Comercio alerta sobre el impacto de las protestas en el centro

Córdoba en el Ojo de la Tormenta: Paro y Reformas Laborales en Debate

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, se pronunció sobre el impacto del paro y las últimas movilizaciones en el centro de la ciudad. En un contexto económico desafiante, el debate sobre la reforma laboral ocupa un lugar central.

Durante una conversación en Punto a Punto Radio, Parra enfatizó la importancia tanto del derecho a manifestarse como del derecho a trabajar. “Es crucial que podamos mantener nuestras fuentes laborales”, subrayó, haciendo hincapié en que las manifestaciones en zonas clave afectan gravemente a las pymes del centro de Córdoba.

El Efecto del Paro en el Comercio Local

A pesar de que el efecto del paro fue considerado “menos potente” esta vez, el comercio en el centro sigue sufriendo. “Solicitamos que las manifestaciones no generen cortes totales; permitir un flujo vehicular aún dentro de las movilizaciones beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes”, afirmó Parra.

Reforma Laboral: Cambios Necesarios

En cuanto a la reforma laboral, Parra se mostró optimista: “Avanzar en el paquete de cambios propuesto por el Gobierno es positivo”. Destacó aspectos como la creación de juntas médicas para enfermedades laborales y la propuesta de fondos para desvinculaciones, aunque también insistió en la necesidad de reducir los costos laborales para fomentar el crecimiento empresarial y facilitar el acceso al crédito.

Desafíos del Sector Textil y Comercio Minorista

El líder de la Cámara no esquivó el tema de la competencia desleal. “Defendemos una competencia justa; cuando productos llegan desde plataformas internacionales, a menudo evaden impuestos, lo que perjudica a nuestros comerciantes locales”, manifestó.

La Cuestión Fiscal y la Transparencia

Finalmente, Parra abordó la carga impositiva que enfrenta el sector y destacó la complejidad de identificar cada tributo en las facturas, debido a las diferencias según actividad y provincia. Aunque la administración provincial está evaluando alternativas, la implementación podría ser complicada, especialmente para las pequeñas empresas.

