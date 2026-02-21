La Cámara de Comercio alerta sobre el impacto de las protestas en el centro

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, se pronunció sobre el impacto del paro y las últimas movilizaciones en el centro de la ciudad. En un contexto económico desafiante, el debate sobre la reforma laboral ocupa un lugar central.

Durante una conversación en Punto a Punto Radio, Parra enfatizó la importancia tanto del derecho a manifestarse como del derecho a trabajar. “Es crucial que podamos mantener nuestras fuentes laborales”, subrayó, haciendo hincapié en que las manifestaciones en zonas clave afectan gravemente a las pymes del centro de Córdoba.

El Efecto del Paro en el Comercio Local

A pesar de que el efecto del paro fue considerado “menos potente” esta vez, el comercio en el centro sigue sufriendo. “Solicitamos que las manifestaciones no generen cortes totales; permitir un flujo vehicular aún dentro de las movilizaciones beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes”, afirmó Parra.

Reforma Laboral: Cambios Necesarios

En cuanto a la reforma laboral, Parra se mostró optimista: “Avanzar en el paquete de cambios propuesto por el Gobierno es positivo”. Destacó aspectos como la creación de juntas médicas para enfermedades laborales y la propuesta de fondos para desvinculaciones, aunque también insistió en la necesidad de reducir los costos laborales para fomentar el crecimiento empresarial y facilitar el acceso al crédito.

Desafíos del Sector Textil y Comercio Minorista

El líder de la Cámara no esquivó el tema de la competencia desleal. “Defendemos una competencia justa; cuando productos llegan desde plataformas internacionales, a menudo evaden impuestos, lo que perjudica a nuestros comerciantes locales”, manifestó.

La Cuestión Fiscal y la Transparencia

Finalmente, Parra abordó la carga impositiva que enfrenta el sector y destacó la complejidad de identificar cada tributo en las facturas, debido a las diferencias según actividad y provincia. Aunque la administración provincial está evaluando alternativas, la implementación podría ser complicada, especialmente para las pequeñas empresas.