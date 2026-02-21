SUTNA denuncia que Fate ignora la conciliación obligatoria y se muestra a la defensiva

La emblemática fábrica de neumáticos Fate, con 80 años de historia, anunció su cierre definitivo, dejando a 920 empleados sin trabajo. La situación ha generado un gran conflicto laboral y una serie de reacciones del sindicato y autoridades.

Causas del Cierre y Reacciones

El miércoles pasado, Fate, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, comunicó su decisión de cerrar debido a diversas dificultades, como el aumento de importaciones y la disminución de ventas. Esta noticia ha causado conmoción entre los trabajadores y las comunidades afectadas.

Acciones del Sindicato

A pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (SUTNA) denunció que la empresa no acató la orden. Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del sindicato, comentó que muchos operarios se presentaron en la planta de San Fernando, solo para encontrarla cerrada.

El Clamor de los Trabajadores

Ricciardulli destacó que «la planta sigue con candados y cadenas en las puertas», subrayando la frustración de los empleados que llegaron a trabajar solo para ser rechazados. Dentro de este contexto, algunos empleados, incluso aquellos de licencia médica, han recibido notificaciones de despido, lo que acentúa la crisis personal y familiar.

Impacto en la Comunidad y Próximos Pasos

El futuro de los trabajadores se pinta sombrío, especialmente para aquellos con años de trabajo en Fate, quienes enfrentan un mercado laboral complicado. Muchos temen no encontrar trabajo nuevamente debido a la crisis industrial actual.

Protestas y Resistencia

Esta semana, los empleados realizaron cortes en la Panamericana exigiendo la reapertura de la planta. El sindicato ha organizado además actos de resistencia y festivales solidarios para visibilizar su reclamo y presionar por un cambio en la política económica.

Un Llamado a la Solidaridad

Este domingo, se llevará a cabo una jornada cultural en las puertas de la fábrica, donde artistas y bandas locales se unirán al esfuerzo por mantener viva la lucha de estos trabajadores. Ricciardulli enfatizó que «la planta se encuentra en condiciones técnicas para retomar la producción inmediatamente, si existe voluntad política y empresarial».