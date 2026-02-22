Rueda: ‘Vamos a por más’ tras dos años de victoria

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, renovó su compromiso con su equipo en un evento que reunió a cerca de 1.000 personas, destacando la importancia de no caer en la autocomplacencia y seguir avanzando.

Un Encuentro que Evoca Recuerdos

La convocatoria tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela, replicando el evento que lanzó su candidatura para las elecciones del 7 de enero de 2024. A Rueda le acompañaron figuras destacadas como Borja Verea, alcalde de Santiago, y otros líderes locales.

Un Llamado a la Acción

Durante su discurso, Rueda enfatizó la necesidad de ser un equipo cohesionado, desestimando el «personalismo exagerado». «Debemos ir a por más y no renunciar a nada», aseguró, instando a su gobierno a mantenerse proactivo y no conformarse con los logros alcanzados.

Oportunidades para Todos

El presidente regional subrayó que Galicia presenta un abanico de oportunidades, haciendo hincapié en la importancia de integrar a los migrantes de manera ordenada y positiva. «Aquí no sobra nadie; abrimos los brazos a todos», afirmó, defendiendo un enfoque inclusivo ante las críticas que ha recibido sobre este tema.

Compromiso con la Industria

Además, Rueda abordó la controversia relacionada con el proyecto de Altri, criticando a quienes se oponen a la industrialización en Galicia. Defendió su modelo de desarrollo, que busca ajustarse a la normativa vigente y beneficiarse de las oportunidades que la industria ofrece.