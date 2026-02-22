Solo el 10% de los chicos de 14 a 16 años lee diariamente por placer, según el National Literacy Trust.

Un reciente estudio revela que menos del 10% de los chicos de 14 a 16 años lee de manera diaria, lo que plantea serias preocupaciones sobre cómo el tiempo de lectura se ha visto desplazado por otras actividades.

La Lectura en Números: Una Realidad Preocupante

Según la investigación de la National Literacy Trust (NLT), la lectura por placer ha disminuido drásticamente entre los jóvenes. Solo un 31.1% de los niños de 8 a 11 años lee diariamente, cifra que cae al 14% para los de 14 a 16 años. A su vez, las estadísticas muestran que las tasas de lectura son consistentemente más bajas entre los chicos en comparación con las chicas.

Causas del Desinterés en la Lectura

El estudio, que incluyó a 80,000 jóvenes de 11 a 16 años, identifica varias razones detrás de esta tendencia. La combinación de las tareas escolares, las pantallas y actividades deportivas han relegado la lectura a un segundo plano. Además, la presión de cambiar a un estilo de vida más ocupado durante la adolescencia hace que muchos jóvenes se alejen de los libros.

Desigualdad de Género en la Lectura

Los datos son claros: mientras que el 36% de las chicas de 8 a 11 años lee diariamente, solo el 26.3% de los chicos de la misma edad lo hace. Esta brecha se amplía con la edad, con solo un 9.8% de los chicos de 14 a 16 años leyendo regularmente, en comparación con el 17.6% de las chicas.

Un Llamado a la Acción para la Lectura

Jonathan Douglas, director ejecutivo de NLT, advierte que el disfrute de la lectura entre los jóvenes ha alcanzado niveles alarmantemente bajos. Destaca la necesidad de un esfuerzo conjunto para revitalizar el interés en la lectura. “Es una cuestión de una generación, no solo de un año”, enfatiza el autor Phil Earle, sugiriendo que se debe dar voz a los jóvenes sobre lo que desean leer y eliminar el elitismo alrededor de la lectura.

Perspectivas de los Adolescentes sobre la Lectura

A pesar de los desafíos, muchos adolescentes siguen considerando la lectura como un refugio. Chicos expresaron que leer les proporciona paz y los ayuda a sobrellevar días difíciles. Sin embargo, el tiempo limitado y las responsabilidades escolares a menudo hacen que no puedan disfrutar de esta actividad.

El Papel de la Lectura en el Desarrollo de los Jóvenes

Douglas concluye que la clave para fomentar un hábito de lectura entre los adolescentes reside en conectar la lectura con sus intereses personales, como el fútbol o los videojuegos. Hacer que la lectura sea parte natural de su vida cotidiana es fundamental para mejorar su aprendizaje y bienestar.