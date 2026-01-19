Rusherking Hace su Debut en MasterChef Celebrity

Alarmas Encendidas: La Audiencia de Televisión Muestra Caídas Preocupantes

Las cifras de audiencia del tercer domingo del año han generado inquietud en el ámbito televisivo. El domingo 18 alcanzó un promedio de solo 8,8 puntos, reforzando la tendencia decreciente del mes y marcando un encendido total de 8,6%, muy por debajo de los 15 o 16 puntos logrados meses atrás.

MasterChef Celebrity y su Gala Sorprendente En una jornada marcada por el bajo interés, MasterChef Celebrity sorprendió negativamente al alcanzar un bajo promedio de audiencia con su penúltima gala de repechaje. En este episodio, uno de los participantes eliminados regresó al juego de forma inesperada, eliminando las expectativas de eliminación que se esperaban para esa noche. El jurado decidió incorporar al cantante Rusherking al equipo original, destacando su plato y otorgándole una nueva oportunidad en la competencia.

Resultados en el Aire y Nuevos Comienzos Este lunes 19 se revelarán los nombres de quienes continúan en la competencia y quienes se despiden del certamen para siempre. A partir del martes, la dinámica del programa retornará a la normalidad con la inclusión de Maxi López, quien estaba de viaje. Marley y la Audiencia del Viaje En el segundo lugar de la noche, Por el mundo, el programa de viajes de Marley, alcanzó 6,3 puntos. El podio se cerró con la segunda parte de MasterChef Celebrity, que marcó 5,8 puntos.

Películas y Otras Competencias En el Top Five, también figuró Cine Shampoo II de El Trece, que presentó la película Mientras haya esperanza con un promedio de 4,4 puntos, seguida de otra emisión de Por el mundo que tuvo 4,2 puntos. Almorzando con Juana: Un Buen Desempeño A pesar de no alcanzar el Top Five, Almorzando con Juana logró un buen rendimiento desde Mar del Plata, con un promedio de 3,4 puntos, lo que representó un leve incremento en comparación al domingo anterior.

Ranking de Audiencia del Día En Elnueve, La cocina del 9 lideró con 1 punto, mientras que GPS en América alcanzó 1,4. La TV Pública destacó con Se siente Argentina, que marcó 0,9 puntos. Cuentas Pendientes y Nuevas Mediciones Después de una pausa, Net TV y Bravo regresaron con cifras oficiales. Cine Club encabezó en Net con 0,4, mientras que Destilando amor dominó en Bravo con 0,1.

Tendencias de la Televisión Este domingo, Telefe fue el canal más visto con un promedio de 3,5 puntos, mientras que El Trece se quedó en 3,3. América superó a Elnueve con 0,8 contra 0,5. Estrechos Rivalidades en la Programación La Televisión Pública finalizó con 0,3, mientras que NetTV y Bravo cerraron con 0,2 y 0 puntos respectivamente.