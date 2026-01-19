Orlando Ferreres: «Nuestra economía está fragmentada y necesita inversión»

En una reciente entrevista, el economista Orlando Ferreres evaluó la situación de la economía argentina, destacando una fase de estabilidad nominal, aunque marcada por desequilibrios estructurales que afectan el crecimiento y el empleo.

Según Ferreres, el principal desafío actual radica en la insuficiente creación de empleo formal. Resaltó que sectores dinámicos como la minería, el petróleo y la agricultura, a pesar de su vitalidad, no generan un gran número de puestos de trabajo. En contraste, industrias y comercio, que podrían ofrecer más empleo, no están mostrando un crecimiento significativo.

Desequilibrios en la Estructura Económica

Ferreres argumenta que esta situación ha dado lugar a una economía fragmentada. Con unas condiciones macroeconómicas mejoradas, se podría impulsar la inversión, sugirió. Para ello, un ajuste al tipo de cambio sería fundamental, ya que su incremento podría atraer más inversión.

En este marco, el economista criticó la elevada tasa de interés, actualmente superior al 50% anual, contrastándola con proyecciones de inflación de entre 20% y 22% para 2026. Esto resulta en una tasa real que frena la inversión productiva, favoreciendo en cambio el trading de dólares.

Política del Gobierno: Mantenimiento del Tipo de Cambio Bajo

Por otro lado, Ferreres comentó que el Gobierno mantiene una postura firme respecto al tipo de cambio, insistiendo en sostenerlo en niveles bajos. Indicó que en tiempos recientes, la administración ha acumulado aproximadamente 800 millones de dólares en reservas a precios de cambio a la baja.

El analista advirtió que el problema va más allá de la cuestión cambiaria, subrayando la falta de ocupación formal y la baja inversión. Para alcanzar un crecimiento del 6%, Ferreres estima que la inversión debería ser del 26% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, actualmente se encuentra entre el 15% y el 16%, lo que significa que estamos muy por debajo de lo necesario.