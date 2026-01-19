Diego Lagomarsino: «La madre de Nisman fue la primera en mencionar su suicidio»

La controversial muerte de Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, sigue siendo un enigma que polariza a la sociedad argentina. Su deceso, a horas de realizar serias acusaciones contra el gobierno de aquel entonces, desató un torrente de teorías y sospechas.

Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman, recordó los oscuros momentos previos a su muerte en una entrevista para Rayos X en Radio 10. «Me enteré al día siguiente. Desde el principio hablaban de suicidio. Un familiar fue quien dijo: ‘Mi hijo se suicidó’, sin saber lo que había sucedido», compartió. Además, mencionó que Arroyo Salgado, la entonces jueza de la causa, sostenía que Nisman había sido asesinado por instancias externas.

El Contexto de una Muerte Trágica

El caso de Nisman, quien tenía 51 años y encabezaba la Unidad Fiscal AMIA, se torna particularmente delicado por su hallazgo en el baño de su departamento en Puerto Madero, donde fue encontrado con un disparo en la cabeza. Un arma calibre .22, propiedad de Lagomarsino, estaba en la escena, generando más dudas que certezas. La autopsia señalaba el suicidio como hipótesis principal, sin embargo, las inconsistencias despertaron inquietudes que aún persisten.

Recordando la Última Semana de Nisman

Lagomarsino relató que Nisman le pidió prestada un arma por temor a represalias en su visita al Congreso. Afirmó que este argumento estaba basado en mentiras, dado que las hijas de Nisman no estaban en Buenos Aires. «Era un arma, no una caña de pescar», recordó, sugiriendo que se utilizaron excusas para suavizar la situación.

Investigación Polémica y Teorías Encontradas

Desde el inicio, la investigación, dirigida por la fiscal Viviana Fein, encontró obstáculos. La puerta del departamento estaba cerrada por dentro y no había nota de despedida. A pesar de esto, la falta de residuos de pólvora en las manos de Nisman y otros indicios llevaron a cuestionar la oficialidad de la versión del suicidio.

Lagomarsino mencionó que la justicia acepta una pericia que sugiere un homicidio, pero contrasta con otra que habla de suicidio. «En el departamento no se encontró rastro de desorden, y los vecinos no escucharon nada», apuntó, insistiendo en las contradicciones en las pruebas.

Irregularidades que Marcan la Investigación

A lo largo de los años, las conclusiones judiciales han ido evolucionando. Actualmente, la hipótesis de homicidio parece cobrar fuerza, respaldada por expertos que sostienen que su muerte está vinculada a su trabajo contra el Memorándum con Irán. A pesar de ello, existe una fuerte división de opiniones entre quienes piensan que Nisman fue asesinado para silenciarlo y quienes creen que su presión personal llevó al suicidio.

Una Sociedad Dividida

La muerte de Nisman ha expuesto profundas divisiones en la sociedad argentina, desde posturas que sugieren complicidades estatales hasta interpretaciones enmarcadas en teorías conspirativas. La ola de manifestaciones bajo la consigna «18F» en 2015 refleja la ansiedad de una parte de la población por obtener respuestas claras y justas.

Once años después, la memoria del fiscal sigue impregnada de incertidumbre, sin un culpable claro ante la justicia. La relevancia de sus denuncias, tanto en el atentado a la AMIA como en el caso del acuerdo con Irán, perpetúa el debate en la esfera pública, contribuyendo a un clima de desconfianza en la institucionalidad argentina.