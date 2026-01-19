DAIA y AMIA rinden emotivo homenaje a Alberto Nisman: ‘Su voz y su legado siguen vivos’

Al cumplirse once años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, líderes de la comunidad judía y familiares se dieron cita en la AMIA para rendir homenaje a su memoria y reflexionar sobre la necesidad de justicia.

Un Encuentro de Recuerdo y Compromiso

El acto principal se llevó a cabo en la sede de la AMIA, un lugar simbólico que ha sido testigo de la lucha contra el terrorismo en Argentina. Este espacio se ha convertido, desde el atentado de 1994 que dejó 85 víctimas, en un emblema de la memoria colectiva acerca de la justicia que aún se busca.

Un Día Significativo para la Comunidad

La jornada de homenaje se dividió en dos partes: el acto central en la plaza seca de la AMIA, con la presencia de representantes del Poder Judicial, la comunidad y familiares de Nisman, y un panel organizado por la DAIA en el que se abordaron las irregularidades investigativas y la situación actual de las causas relacionadas con su muerte.

La Voz de Sandra Arroyo Salgado

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, afirmó: “Su voz y su trabajo nunca fueron silenciados, a pesar de su asesinato”. Durante su discurso, subrayó que el legado de Nisman sigue vigente y que se necesita una respuesta efectiva del Estado ante los desafíos del terrorismo.

Reflexiones del Presidente de la AMIA

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, destacó la trascendencia del homenaje. Enfatizó que la muerte de Nisman es un homicidio relacionado directamente con su labor en la investigación del atentado contra la AMIA, recordando que la Corte Suprema calificó su caso de tal manera. Resaltó que la busca de justicia sigue siendo un imperativo moral para la sociedad argentina.

El Homenaje de la DAIA

Antes del acto principal, la DAIA organizó un panel donde se reflexionó sobre el contexto en que ocurrió el asesinato de Nisman y las irregularidades que marcaron la investigación inicial. Arroyo Salgado reiteró la importancia de mantener el reclamo de justicia en la memoria colectiva.

La Lucha Contra el Terrorismo como Prioridad del Estado

Arroyo Salgado instó a que el compromiso contra el terrorismo se convierta en una política de Estado. Afirmó que, a pesar del tiempo transcurrido, el trabajo de Nisman sigue generando impactos significativos en el ámbito judicial y social.

Una Jornada sin Consignas, pero Plena de Significado

A pesar de la ausencia de movilizaciones, ambos eventos reforzaron la importancia de recordar a Nisman, manteniendo vivo el clamor social por justicia y la necesidad de una respuesta adecuada del Estado ante el terrorismo, así como la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Fotos: Adrián Escandar