Córdoba refuerza su perfil exportador: 680 acuerdos comerciales y 32 países en 2025

La provincia de Córdoba concluyó 2025 marcando un hito en su comercio exterior, con un notable incremento en contratos y acuerdos comerciales que la posicionan en el mapa internacional.

Tendencias en Expansión Internacional

Según el reciente informe de la Agencia ProCórdoba, la provincia logró cerrar alrededor de 680 contratos con presencia en 32 países a través de misiones oficiales y ferias internacionales. Este crecimiento se refleja en el acompañamiento a 2.445 empresas, sumando además a 35 nuevas PyMEs a la red de exportación.

Innovación Tecnológica al Servicio del Comercio Exterior

Uno de los aspectos más destacados de 2025 fue la implementación de tecnología avanzada en el comercio exterior. La creación del Portal de Datos Abiertos (ODP) y un asistente de Inteligencia Artificial brindaron a las empresas acceso a información crucial para tomar decisiones informadas y explorar nuevas oportunidades en tiempo real.

Capacitación: Clave para la Profesionalización

La formación de recursos humanos fue un pilar fundamental, con más de 1.300 personas capacitadas en comercio exterior. Estos programas buscan elevar el perfil profesional de las empresas y prepararlas ante un entorno global en constante evolución.

Mejoras en Logística y Alivio Fiscal para el Sector

La inauguración del Puerto Seco en la Terminal Portuaria Interior de CaCEC fue un avance significativo para la competitividad exportadora. El gobernador Martín Llaryora anunció la eliminación de la alícuota de Ingresos Brutos para las empresas de logística que ofrezcan tarifas competitivas, beneficiando a entre 500 y 800 PyMEs.

Diversificación de Mercados y Proyecciones Futuras

Córdoba ha fortalecido su posicionamiento en mercados claves como China, Estados Unidos, Brasil y Chile, a través de iniciativas como “Córdoba Day”, que exhiben la oferta provincial. La diversificación de productos exportables incluye agronegocios, metalmecánica, servicios basados en el conocimiento y biotecnología.

Caminando hacia 2026, año en que la Agencia ProCórdoba cumplirá 25 años, el enfoque estará en fortalecer la eficiencia en la asistencia a las PyMEs y en consolidar la Marca Córdoba en las ferias y rondas internacionales más relevantes, un objetivo alineado con su deseo de ser un referente en el comercio global.