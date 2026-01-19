Descubren la legendaria Basílica de Vitruvio, el arquitecto que influyó en Leonardo Da Vinci

Fano Desvela un Tesoro Oculto: La Basílica de Vitruvio Encontrada Tras 2,000 Años

Un hallazgo que cambia la historia de la arquitectura romana.

Un emocionante descubrimiento arqueológico ha tenido lugar en Fano, Italia. Los restos de la legendaria Basílica de Vitruvio han sido encontrados, una obra que data de hace dos mil años y que ha cautivado la atención de expertos durante siglos.

Las autoridades italianas confirmaron el hallazgo, que fue celebrado por el alcalde de Fano, Luca Serfilippi, durante un evento en el que también participó el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, a través de un mensaje en video. “Finalmente hemos encontrado la Basílica de Vitruvio, una búsqueda que ha durado 500 años”, afirmó Serfilippi, reflejando la importancia del momento.

Revelaciones Impactantes en la Plaza Andrea Costa Según el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, las imponentes columnas extraídas en la Plaza Andrea Costa pertenecen a esta emblemática edificación. “Este es un descubrimiento trascendental, y se harán esfuerzos significativos para preservar y promover este hallazgo excepcional”, añadió Acquaroli.

La Historia en un Punto de Inflexión El ministro de Cultura destacó que este descubrimiento marca un antes y un después en la historia arquitectónica. “Los libros y los medios de comunicación documentarán este día y todo lo que el futuro depara respecto a este hallazgo”, comentó Giuli, reflexionando sobre el impacto del descubrimiento.

Pistas del Pasado y Nuevos Hallazgos El camino hacia este descubrimiento se pavimentó hace tres años, cuando durante trabajos de restauración en el centro histórico se encontraron restos de un edificio con al menos cinco habitaciones. Los hallazgos revelaron muros que alcanzan los dos metros de altura y presentan un espesor de 1.5 metros, con suelos revestidos en mármol verde.

Las Columnas que Cuentan una Historia Más excavaciones en la plaza local llevaron al descubrimiento de las bases de dos columnas monumentales. Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas, señaló que una de esas columnas, una vez restaurada, mediría exactamente 1.47 metros, lo que coincide con la proporción ideal de Vitruvio para este tipo de estructuras.

Un Vínculo Íntimo con Vitruvio El arqueólogo Gabriele Baldelli afirmó que el contrafuerte cuadrangular que rodea la columna es característica de las obras descritas por Vitruvio, y su claridad es inconfundible. Marco Vitruvio Polión, conocido como el padre de la arquitectura, dejó su huella en el mundo con su tratado “De Architectura,” influenciando a figuras como Leonardo da Vinci, quien se inspiró en sus proporciones para crear su famoso “Hombre de Vitruvio.”