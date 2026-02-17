Rusia lanza 400 drones y 29 misiles hacia Ucrania antes de las conversaciones de paz en Ginebra

En un giro significativo de los acontecimientos, el presidente de EE. UU., Donald Trump, instó a Ucrania a participar de inmediato en las conversaciones de paz en Ginebra, mientras las tensiones aumentan en la región.

Contexto de las negociaciones en Ginebra

La reunión, que se lleva a cabo en Suiza, busca abordar la crisis entre Ucrania y Rusia, justo cuando se cumple el cuarto aniversario de la invasión a gran escala por parte de Moscú. Donald Trump enfatizó la importancia de que Ucrania participe activamente.

“Ucrania mejor que venga a la mesa, rápido. Eso es todo lo que les digo. Estamos en una posición en la que queremos que vengan.”

Zelenskyy reafirma el compromiso ucraniano

Durante el fin de semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy subrayó su disposición a explorar todos los canales posibles para dialogar con EE. UU., buscando evitar cualquier argumento que sugiera el desinterés de Ucrania por las negociaciones.

Ataques rusos a horas de las conversaciones

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las hostilidades continúan. En las últimas horas, Rusia lanzó aproximadamente 400 drones y 29 misiles, lo cual ha sido considerado un ataque deliberado para dañar severamente el sector energético de Ucrania.

“Fue un ataque combinado, calculado para provocar el mayor daño posible,” afirmó Zelenskyy, instando a los aliados internacionales a reaccionar ante estos actos de agresión.

El enfoque de la diplomacia mundial

Para que la diplomacia sea efectiva, Zelenskyy enfatizó la necesidad de fuertes sanciones contra Rusia y un apoyo constante para el ejército ucraniano y su defensa aérea. “La paz debe ser real y justa,” sostuvo.

Las conversaciones y el futuro

Los delegados de EE. UU. en Ginebra también mantendrán conversaciones separadas con Irán sobre su programa nuclear, en medio de una creciente tensión en la región.

Seguiremos informando sobre el desarrollo de estos acontecimientos clave.