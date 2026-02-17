El Gobierno de Page se opone a la prohibición de caza para menores: ‘Es clave garantizar el relevo generacional’

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defiende la caza entre los jóvenes mientras el Ministerio de Juventud propone limitar su participación en eventos que involucran violencia animal. Un debate que genera controversia en la región.

El debate sobre la caza y los menores en Castilla-La Mancha

En el contexto de un creciente debate sobre la violencia animal, Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha, ha expresado su compromiso de fomentar la caza entre las nuevas generaciones. Su declaración llega tras la intención del Ministerio de Juventud de prohibir la entrada de menores a eventos donde se ejerza violencia contra animales, incluyendo actividades cinegéticas y tauromaquias.

Reacciones a la propuesta ministerial

La propuesta, parte de una reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), ha despertado críticas de sectores vinculados a la caza y las corridas de toros. Desde el Gobierno regional, se advierte que tal prohibición podría perjudicar el relevo generacional en estas actividades.

Mercedes Gómez: «Hablemos de edades»

En una entrevista, Gómez enfatizó que, aunque está dispuesta a aceptar la decisión del gobierno central, considera que se debe discutir el tema con un enfoque más matizado, sugiriendo que «sería más oportuno hablar de edades y no solo de menores». Según ella, jóvenes de 14 años pueden ser responsables y capaces de participar en estas actividades con la debida supervisión.

La caza como deporte y tradición

Gómez argumenta que la caza no debe ser vista únicamente bajo el prisma de la violencia, sino como una actividad deportiva validada, que requiere un entendimiento adecuado de la seguridad y la responsabilidad. «El reglamento de armas establece que menores de 14 años pueden manejar ciertas armas, lo que indica que poseer un criterio es importante», afirmó.

La mirada internacional sobre el tema

Esta discusión no es aislada. En 2018, el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó a España prohibir la asistencia de menores de 18 años a corridas de toros, sugiriendo que tales eventos pueden tener efectos perjudiciales en su desarrollo. Esta perspectiva ha llevado al debate actual sobre el acceso de jóvenes a espectáculos y actividades asociadas con la violencia animal.