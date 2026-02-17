Economista cercano a Milei analiza la caída del dólar

El economista Juan Carlos De Pablo, cercano al presidente Javier Milei, ofrece su perspectiva sobre la reciente disminución del dólar oficial, que cerró la semana en $1.420, el nivel más bajo en tres meses. En una entrevista exclusiva, explora las razones detrás de este fenómeno y su relación con la inflación y la actividad económica.

El contexto del mercado cambiario

De Pablo destaca que la actual dinámica del mercado cambiario se debe a una abundante oferta de dólares. Afirmó que sin la intervención del Banco Central comprando divisas para fortalecer las reservas, la cotización podría caer aún más.

El Banco Central actúa como un «dique de contención» en este escenario, buscando evitar una caída más pronunciada del valor del dólar con sus medidas de compra de divisas.

Fuentes de oferta de dólares

El economista menciona tres factores clave detrás de la oferta de dólares: la liquidación de exportaciones, recursos ingresados por inversores selectos y la emisión de bonos dollar-linked por parte de provincias, que también aumentan la disponibilidad del billete verde.

¿El dólar bajo impacta en la inflación?

Acerca de la relación entre un dólar más bajo y la inflación, De Pablo subraya que el efecto no es directo. A pesar de la baja cotización, la inflación mensual se mantiene en cifras altas, lo que genera interrogantes sobre el verdadero estado de la economía.

Compara esta situación con los enigmas médicos planteados en la serie Dr. House, donde interpretar los síntomas económicos se vuelve un desafío complejo. Aquí, también resalta la importancia de no apresurarse a formular hipótesis definitivas.

Perspectivas sobre la actividad económica

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) ha mostrado una tendencia cercana a cero, lo que indica estancamiento en algunos sectores. De Pablo enfatiza que, en economía, cada decisión de empresas e individuos debería ser valorada en su contexto particular.

Recomienda a los empresarios adoptar un enfoque más pragmático, priorizando la realidad de sus operaciones antes que esperar cambios en el contexto externo.

Reforma laboral y consideraciones legales

Sobre la reforma laboral en discusión, De Pablo sugiere que su éxito dependerá del texto final y la interpretación judicial. Subraya que los empleadores están más preocupados por la reducción de riesgos de litigios que por los costos laborales.

Una cláusula sobre la actualización de juicios laborales por inflación más un 3% anual podría influir significativamente en la toma de decisiones empresariales.

Debate sobre apertura comercial e importaciones

En cuanto a la apertura comercial, el economista observa que los debates suelen ser abstractos. Destaca que, a pesar de que Argentina tiende a oscilar entre extremos regulatorios, no se ha registrado un aumento significativo en las importaciones.

Señala que el impacto de la apertura comercial es diverso y que el acceso a productos importados sigue siendo limitado para ciertos sectores de la población.

Interés y consumo: recomendaciones prácticas

Sobre la evolución de las tasas de interés, De Pablo recuerda que los niveles altos anteriores fueron una respuesta a la volatilidad cambiaria antes de las elecciones, pero ahora se han moderado. Advierte que el entorno es cambiante y debe ser monitoreado.

Finalmente, recomienda el uso de tarjetas de crédito como medio de pago, destacando la importancia de evitar el sobreendeudamiento.