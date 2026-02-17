Exintendenta de Mercedes denunciada por irregularidades económicas y administrativas

La comunidad de Mercedes se encuentra en el centro de una controversia tras la denuncia penal contra la exintendenta Juana Elba Gauto. La concejal Verónica Quiroz, de la UCR, alega serias irregularidades en la gestión del municipio durante su mandato entre 2024 y 2025.

La denuncia ha sido presentada en la Unidad Fiscal de Mercedes, la cual también incluirá la investigación de otras personas implicadas. Se espera que la pesquisa se sustente en la documentación proporcionada tanto por Quiroz como por la actual administración municipal, liderada por el intendente Víctor Cemborain, quien ha ampliado las acusaciones durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Análisis de los Motivos de la Denuncia

Los indicios de irregularidades comenzaron a surgir en agosto de 2025, cuando Quiroz asumió interinamente la intendencia. Durante la sesión del 1 de febrero de 2026, Cemborain declaró la emergencia económica y financiera del municipio, destacando varios problemas críticos que afectan el funcionamiento de la administración comunal.

Deuda y Falencias Administrativas

Entre los principales puntos de la denuncia se encuentran:

Deuda por becas universitarias: Un monto inicial de $12,5 millones que con el tiempo escaló a $180 millones , sin claridad sobre la asignación de estos fondos.

Un monto inicial de $12,5 millones que con el tiempo escaló a , sin claridad sobre la asignación de estos fondos. Deuda con proveedores: Supera los $712 millones , generando la paralización de servicios y acumulación de intereses.

Supera los , generando la paralización de servicios y acumulación de intereses. Faltante para salarios: Se detecta un déficit de $370 millones , a pesar de la regularidad en la percepción de ingresos.

Se detecta un déficit de , a pesar de la regularidad en la percepción de ingresos. Desfinanciamiento del Concejo Deliberante: Las transferencias realizadas han sido incompletas y fuera de los plazos establecidos.

Las transferencias realizadas han sido incompletas y fuera de los plazos establecidos. Empleados «fantasma»: Aproximadamente 300 trabajadores sin funciones en un plantel de 1.300 empleados.

A estos se suman otras irregularidades como el uso de un adelanto de coparticipación de $500 millones, facturas impagas por más de $470 millones, y una deuda de $57 millones con la ART. Además, hay retenciones impositivas por $85 millones que no fueron depositadas, y atrasos en el envío de fondos a Bomberos Voluntarios y servicios básicos.

Próximos Pasos en la Investigación

La Unidad Fiscal de Mercedes se encargará de revisar toda la documentación presentada para decidir si se avanzará con imputaciones formales. Hasta el momento, Juana Gauto no ha emitido declaraciones públicas en relación a esta denuncia, dejando a la comunidad a la expectativa sobre su respuesta y la evolución de la investigación.