Moscú se viste de gala para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar con un espectáculo vibrante que se extenderá durante dos semanas en diversos puntos de la ciudad.

Una Ciudad Iluminada por la Tradición

Las calles de Moscú se transformaron en un mágico escenario, adornadas con faroles rojos y figuras de dragón. Los residentes y turistas exploran exposiciones al aire libre, puestos de comida y mercados de souvenirs que llenan el ambiente de cultura y sabor.

Un Banquete de Música y Danza

Las celebraciones no se limitan a las decoraciones visuales; también incluyen actuaciones tradicionales y música en vivo que llevan a los asistentes a una experiencia cultural única. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, destacó el creciente interés y participación en este festival anual.

El Año del Caballo: Un Símbolo de Energía

Este año, el calendario chino celebra el Año del Caballo, un símbolo de energía y vitalidad que promete traer buena suerte y prosperidad. Las festividades buscan honrar esta tradición milenaria y compartirla con la comunidad internacional.