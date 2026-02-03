Saif al-Islam Gaddafi Asesinado por Cuatro Hombres Armados en Su Casa

Saif al-Islam Gaddafi: Confirmada Su Muerte en un Ataque Aparentemente Planeado
La noticia ha conmocionado al mundo político: Saif al-Islam Gaddafi, hijo del derrocado dictador libio Muamar Gaddafi, ha sido asesinado. Las circunstancias que rodean su muerte están envueltas en misterio y especulación.
Según informes, Gaddafi fue atacado por cuatro individuos, aunque aún no se han proporcionado detalles precisos sobre el ataque. Abdullah Othman, asesor político de Saif al-Islam, corroboró la noticia a través de un breve comunicado en Facebook, sin detallar quiénes serían los responsables ni las circunstancias específicas de su muerte.
Reacción de su Equipo Político
Marcel Ceccaldi, abogado francés de Gaddafi, declaró a la agencia AFP que la identidad de los atacantes sigue siendo desconocida. «Por ahora, no sabemos quién está detrás del asesinato», expresó Ceccaldi, quien también reveló que, hace aproximadamente diez días, un allegado de Saif al-Islam le había informado sobre problemas de seguridad que enfrentaba.
Comunicado Oficial
El equipo político de Saif al-Islam emitió un comunicado oficial expresando su dolor por la pérdida y anunciando que se están realizando arreglos para la recuperación de su cuerpo. La muerte de Gaddafi plantea interrogantes sobre la estabilidad política en Libia y el futuro de su familia.
Un Desarrollo Continuo
Los periodistas están realizando un seguimiento de esta historia en desarrollo y actualizarán la información tan pronto como se disponga de más detalles.