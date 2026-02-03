Petro se reúne con Trump y refuerza la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Venezuela

Un diálogo intenso y constructivo entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos marca un nuevo horizonte en las relaciones bilaterales.

En un encuentro que duró casi una hora, Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca, donde se discutieron temas de gran relevancia para ambas naciones, como la lucha contra el narcotráfico y la cooperación energética.

Una Conversación Abierta y Directa

El presidente colombiano, en diálogo con Caracol Radio, subrayó la importancia de esta reunión, señalando que se trató de un espacio para abordar los “temas de hoy”. La palabra «Libertad» emergió como el eje común entre ambos países, destacando el interés compartido por avanzar juntos.

Cooperación Energética y Seguridad

En este contexto, Petro, acompañado de su canciller y el ministro de Defensa, presentó propuestas sobre transición energética y colaboración en la frontera. El mandatario enfatizó que la energía limpia podría revitalizar la región de La Guajira y contribuir a despejar el narcotráfico en Venezuela.

Compromiso Regional Contra el Narcotráfico

Petro indicó que “es fundamental colocar a las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela juntas para derrotar a quienes se rinden ante el narcotráfico”. Además, destacó la importancia de involucrar a las comunidades rurales en la erradicación de cultivos ilícitos.

Preocupaciones por el Narcotráfico

Un aspecto central de la conversación fue el crecimiento del narcotráfico hacia el sur, especialmente en Ecuador. Petro se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades ecuatorianas para mitigar este problema y fortalecer la democracia en la región.

Solicitudes de Apoyo Internacional

En medio de la conversación sobre narcotráfico, el presidente colombiano también solicitó el respaldo estadounidense para cercar las fuentes internacionales del crimen. Además, hizo hincapié en la necesidad de desclasificar archivos históricos relacionados con hechos trascendentales en Colombia, como el Bogotazo y la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Mirando al Futuro: Una Nueva Era de Relaciones

Petro concluyó su intervención expresando una visión optimista sobre el futuro de Colombia y su relación con EE.UU. Subrayó la importancia de la transparencia y de construir puentes de comunicación abiertos y sinceros entre ambas naciones.

Este encuentro podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, con miras a enfrentar juntos los desafíos contemporáneos.