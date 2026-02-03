¿Oportunidad en la caída? Dos criptomonedas podrían saltar un 80% mientras Bitcoin desciende

El mercado de criptomonedas vive un momento decisivo. Tras las altibajas de enero, traders e inversores miran atentamente a Cardano (ADA) y XRP, en busca de indicadores que sugieren posibles rebotes.

Ambos activos se encuentran en un contexto económico desafiante, marcado por un decreciente apetito por el riesgo y la sensibilidad a las noticias regulatorias. No obstante, los fundamentos de sus redes y ciertos patrones históricos ofrecen razones para mantener la esperanza en una recuperación.

Cardano: Innovación y Estabilidad al Horizonte

La red de Cardano muestra un incremento en la actividad tanto institucional como técnica. Intersect, el organismo que coordina las actualizaciones del protocolo, ha comunicado que la próxima actualización no alterará los formatos de transacción, un aspecto esencial para mantener la seguridad y estabilidad del ecosistema.

Este hard fork, conocido como van Rossem, está diseñado para mejorar la ejecución de contratos inteligentes en Plutus, el lenguaje que utiliza Cardano. La retrocompatibilidad de los contratos existentes reduce los riesgos para desarrolladores y validadores, beneficiando a todo el sistema.

Tomás Guevara, analista financiero, explica que este tipo de actualizaciones son como «cambiar el motor de un auto sin mover el volante». La estabilidad durante la transición es fundamental para ganar la confianza del mercado.

Con un precio de alrededor de u$s0,29, ADA se encuentra en un rango de soporte histórico que podría atraer a compradores y mantener la presión alcista. Guevara indica que una recuperación podría llevar a Cardano a niveles tan altos como u$s1,00, duplicando o triplicando su valor actual.

XRP: Enfrentando Desafíos Regulatorios

Por su parte, XRP enfrenta un panorama diferente. El token de Ripple ha retrocedido por debajo de u$s1,80 tras la corrección de enero, navegando un entorno a la baja. Históricamente, febrero presenta desafíos para este activo, aunque las reglas del juego han cambiado en el mundo cripto.

No obstante, el XRP Ledger muestra señales de vida, con un aumento en direcciones activas y transacciones, lo que sugiere que el interés institucional sigue presente, incluso en momentos complicados.

Belén González, analista de criptomonedas, señala que XRP se considera un activo muy vinculado a su narrativa regulatoria, siendo sensible a cambios en las noticias. Su análisis técnico muestra presión vendedora, con soportes en la zona de u$s1,40 a u$s1,60. Este rango será crucial durante febrero.

Mirando hacia el Futuro: Proyecciones para 2026

Las proyecciones a largo plazo para XRP dependerán de dos elementos clave: la claridad regulatoria en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, y la adopción de sus soluciones institucionales.

En un escenario optimista donde haya mejora regulatoria, expertos proyectan a XRP en un rango de u$s4 a u$s8. Sin embargo, si persiste la incertidumbre, el token podría enfrentar límites más bajos.

Las condiciones macroeconómicas, junto con la disposición de los inversores a asumir riesgos, seguirán siendo factores determinantes para ambos activos. Cardano avanza con su innovadora hoja de ruta, mientras que XRP se aferra a su narrativa regulatoria, buscando eventualmente escaparse de las correcciones temporales.