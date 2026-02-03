Suspensión y Reliquidación de Cuotas de Patentes en CABA por parte de AGIP

La AGIP ha anunciado novedades sobre las patentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscando brindar claridad y tranquilidad a los contribuyentes. Con la suspensión de la emisión actual de boletas, los ciudadanos se preparan para enfrentar un nuevo esquema.

Suspensión y Reliquidación de Boletas

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ha decidido detener la emisión vigente de patentes y realizar una reliquidación completa de las cuotas 1, 2, 3, así como de la cuota anual para 2026. Esta medida tiene como objetivo establecer un límite alineado con la inflación acumulada esperada para 2025.

Desde la AGIP se ha indicado que las boletas actuales han sido dadas de baja en su página web y en servicios de homebanking. Además, se ha aconsejado a los contribuyentes que eviten realizar pagos hasta que reciban la nueva boleta. Esta estará disponible en online a partir del 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero.

Novedades en la Digitalización y Fechas de Vencimiento

En su intervención, Jorge Macri confirmó que las nuevas boletas serán exclusivamente digitales, con el fin de acelerar el proceso. Asimismo, se ha extendido la fecha límite para el pago de la primera cuota, que ahora será el 27 de febrero.

Límites en los Aumentos

El organismo precisó que la reliquidación busca limitar cualquier aumento en el impuesto derivado de la actualización de valuaciones, asegurando que ningún incremento supere el 31,8% esperado de inflación acumulada para 2025. Todas las boletas serán recalculadas con este nuevo criterio.

Reacciones y Seguir en la Causa

Para aquellos que ya han realizado pagos, se ha aclarado que deberán ignorar la nueva boleta y no realizar ningún trámite adicional. Si solo se pagó la primera cuota y el monto excede el límite, el excedente será acreditado como saldo a favor para futuras cuotas.

En el caso de haber abonado la cuota anual anticipadamente, se ofrecerá la opción de devolución o imputación a futuros pagos, según la preferencia del contribuyente.

Palabras del Jefe de Gobierno

Jorge Macri hizo hincapié en que no hubo un aumento del impuesto, sino que las variaciones en las boletas se deben exclusivamente a la actualización de las valuaciones de vehículos realizada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

A raíz de los recientes conflictos generados por aumentos notables en las patentes, que alcanzaron incrementos superiores al 100%, Macri reconoció públicamente la existencia de un error en los cálculos y pidió a los vecinos que no abonen las boletas presentes.

“No podía esperar a que vuelva la legislatura, ya que las personas iban a pagar, y devolver el dinero podría generar un inconveniente mayor”, argumentó. Tras atender a las críticas, el Jefe de Gobierno firmó un decreto para corregir la situación y devolver a la Legislatura para su revisión.

Con esta nueva reestructuración, se busca evitar futuros conflictos, asegurando que los aumentos de las patentes no superen la inflación del año en curso. Los contribuyentes podrán también solicitar las versiones en papel de sus boletas.

Actualización sobre Valuaciones y Efectos en los Ciudadanos

Las modificaciones realizadas en la evaluación de vehículos han generado diferencias en el valor fiscal, directamente afectando el monto de las patentes. Este cambio, introducido a finales de 2025, llevó a una serie de reacciones en redes sociales por los incrementos desmedidos en los costos.

A modo de ejemplo, algunos ciudadanos señalaron aumentos dramáticos, como el de un Chevrolet Prisma que pasó de $34,000 a $64,000 en un solo mes. Este tipo de situaciones han alimentado las quejas y la insatisfacción entre los porteños.

Ante estos retos, el gobierno se compromete a revisar y corregir las boletas electrónicas en el corto plazo, buscando el bienestar de los ciudadanos y la transparencia en el proceso de liquidación de patentes.