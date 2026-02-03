Reforma Laboral Genera Preocupación en el Cine Argentino: Dos Artículos Ponen en Riesgo el Financiamiento del INCAA

El sector audiovisual de Argentina lanza un grito de alerta ante la posible aprobación de una reforma laboral que amenaza el financiamiento de proyectos culturales. La comunidad teme que la modificación paralice la industria cinematográfica del país.

Preocupación en el Sector Audiovisual

El Espacio Audiovisual Nacional (EAN) ha manifestado su profunda preocupación por la inclusión de artículos en el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei. Según los especialistas, estos artículos podrían debilitar severamente los fondos destinados al funcionamiento de los medios públicos y al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Movilización y Declaraciones

Frente a esta situación, el EAN ha decidido organizar una conferencia de prensa en el Congreso y una movilización en el Cine Gaumont, instando a los senadores a reflexionar sobre el impacto de estas reformas en la cultura nacional.

Impacto de la Reforma Laboral en el Cine

Los artículos 210 y 211 del proyecto son el foco de la inquietud. El EAN asegura que estas modificaciones, que no tienen relación directa con la legislación laboral, constituyen una «amenaza directa y letal» para la industria audiovisual.

Fuentes de Financiamiento en Peligro

El artículo 210 propone eliminar las fuentes principales de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, lo que podría llevar al INCAA a depender completamente de asignaciones anuales del gobierno. Esto, advierten, pondría en jaque cualquier planificación financiera a largo plazo necesaria para el desarrollo de obras audiovisuales.

Una Oferta Desigual

Además, el artículo 211 se considera discriminatorio hacia el cine nacional, ya que sugiere eliminar recursos específicos destinados al INCAA mientras conserva fondos para otras instituciones culturales. Esta disparidad plantea dudas sobre las intenciones del gobierno en relación con el audiovisual argentino.

Consecuencias para la Industria

El EAN resalta que estas reformas podrían llevar a la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en el sector audiovisual y a un aumento en la dependencia de plataformas de streaming extranjeras. «La mano de obra especializada se forma en la práctica; su pérdida no es fácil de recuperar», subrayan desde la organización.

La Convocatoria a la Acción

El EAN ha convocado a la comunidad a participar en una movilización el 11 de febrero, exactamente una semana después de la conferencia de prensa, para presionar a los legisladores a eliminar los artículos nocivos del proyecto de reforma. «Defender el Fondo de Fomento es defender el trabajo y la identidad nacional», concluye el comunicado del EAN.