Matías Franco: ‘En Argentina los costos se pagan por producir, no por ganar’

La apertura económica impulsada por el gobierno argentino genera un intenso debate sobre sus efectos en la industria local. Guillermo Franco, consultor económico, comparte su visión sobre este tema crucial.

En una reciente entrevista con Canal E, el experto Guillermo Franco analizó cómo el ingreso de productos importados a precios bajos afecta a las pymes y la necesidad de reformas estructurales para fomentar un entorno más predecible y sostenible para la economía nacional.

Cambio de Paradigma: Reformas Necesarias

Franco subrayó que la llegada de productos importados puede perjudicar a la industria local, pero insistió en que este fenómeno debe analizarse desde un enfoque más amplio. “Si solo concentramos nuestra atención en las variables macroeconómicas derivadas de la apertura, limitamos nuestra comprensión de la situación general”, explicó.

El consultor apuntó hacia las reformas que el gobierno argentino ha calificado como de «segunda generación». “Las reformas laboral y tributaria están por discutirse en el Congreso y son fundamentales para mejorar la situación de las empresas desde el ángulo de los costos”, indicó. Franco agregó que, si se reducen los gastos operativos, “la lógica contable favorecerá a las ganancias”. Sin embargo, también hizo hincapié en la necesidad de esperar a que estas reformas se implementen eficientemente.

El Desafío del Costo Argentino

Uno de los principales impedimentos para las empresas locales es el llamado “costo argentino”. “Las empresas en Argentina no solo confrontan la competencia de precios de países como China, sino que además enfrentan un sistema donde primero pagan impuestos antes de comprobar si obtienen ganancias. Es insostenible”, afirmó. Esta realidad afecta de manera crítica a las pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen un pilar esencial de la economía del país.

Las Pymes: Pilar de la Economía Nacional

Franco destacó la importancia de las pymes, que emplean a la mayoría de los argentinos. “Si ponemos diez personas enfrente, siete trabajan en pymes y son responsables de generar el 50% del Producto Bruto Interno”, indicó. Por lo tanto, instó a considerar cada decisión política desde la óptica de Argentina como nación, de las pymes y de sus trabajadores.

Previsibilidad Cambiaria y sus Efectos

En relación con el sistema cambiario, el consultor admitió que no existen soluciones perfectas. “No podremos complacer a todos, pero debemos esforzarnos para que las decisiones beneficien a la mayoría”, añadió. Aunque cuestionó el nivel actual del dólar, sí defendió la estrategia de mantener bandas cambiarias, resaltando la importancia de la previsibilidad: “Lo crucial es que el dólar se mantenga dentro de un rango controlado”, aseveró.

Finalmente, Franco resaltó el cambio positivo en el clima macroeconómico. “Lo que estamos generando es un ambiente de previsibilidad que beneficia a todos”, afirmó. Sorprendentemente, la inflación ya no ocupa el primer lugar en la lista de preocupaciones de las pymes, lo que permite a los empresarios planificar de manera más efectiva sus precios, márgenes y decisiones de inversión.