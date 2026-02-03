El abogado de la turista procesada en Brasil asegura: ‘No hay antecedentes de condena a un extranjero’

Agostina Páez enfrenta serios desafíos legales en Brasil, donde permanece bajo arresto y con una tobillera electrónica. Su abogado, Sebastián Robles, denuncia irregularidades procesales que han llevado a esta situación delicada.

En un giro inesperado, Agostina Páez, abogada argentina, ha quedado atrapada en un conflicto legal en Brasil tras un incidente en un bar de Río de Janeiro. Actualmente, enfrenta cargos por injuria racial y está sujeta a una medida de prohibición de salida del país. Su abogado, Sebastián Robles, critica esta decisión, argumentando que carece de fundamento sólido y que no existe acusación formal por parte del Ministerio Público brasileño.

La Defensa y las Irregularidades en el Proceso

Robles, quien posee experiencia previa como fiscal, ha presentado un hábeas corpus para que su defendida pueda regresar a Argentina. «Es una medida desproporcionada y arbitraria», sostuvo en un programa de televisión, donde además enfatizó que la justicia brasileña aún no ha dado respuestas concretas sobre la situación legal de Páez.

Expectativas en el Proceso Judicial

La legalidad detrás de la retención de Páez ha suscitado debates. «La prohibición de salida es arbitraria y no tiene un plazo definido», declaró Robles. Anteriormente, se había solicitado a la justicia brasileña que revise esta medida, considerando que Agostina debe poder defenderse desde su país.

Colaboración Internacional en Defensa de los Derechos Humanos

Paralelamente, se han realizado solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de medidas cautelares que faciliten el regreso de Páez a Argentina. Sin embargo, tales procesos pueden llevar años, creando incertidumbre sobre su futuro.

El Contexto Cultural y Legal en Brasil

Desde 2023, Brasil ha reforzado su legislación sobre injurias, equiparando injurias raciales con injuria común, lo que podría acarrear penas de dos a cinco años. El caso de Páez es uno de los pocos que involucran a extranjeros, y la experiencia sugiere que el sistema judicial brasileño es complejo y extenso.

Comparaciones con Casos Similares

El abogado también comparó el caso de Páez con incidentes anteriores de deportistas argentinos, quienes fueron retenidos por situaciones similares. En este contexto, se han visto denunciadas prácticas discriminatorias en ciertos locales, lo que añade otra capa de complicación al caso.

Reflexiones sobre Racismo y Justicia

La denuncia que llevó a la retención de Páez ha girado en torno a la percepción cultural del racismo en Brasil. «Necesitamos una reeducación sobre la segregación racial», destacó Robles, subrayando que el incidente refleja problemáticas más profundas sobre la sensibilidad en torno al racismo en la sociedad.