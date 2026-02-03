Senadores de EE. UU. interrogan al co-CEO de Netflix por la fusión de Warner Bros Discovery

La audiencia espera con expectación mientras los líderes de Netflix y Warner Bros se enfrentan a críticas y preguntas sobre la posible fusión que promete cambiar el panorama del sector.

Un Escenario de Preguntas Difíciles

Durante una reciente audiencia en el Senado centrada en la fusión de Netflix con Warner Bros Discovery, el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, se vio sometido a un intenso cuestionamiento sobre la naturaleza «woke» de su contenido y el impacto de esta operación en la competitividad del mercado de streaming.

Fundamentos de la Audiencia

La sesión fue dirigida por el subcomité del Senado sobre antimonopolio, donde Bruce Campbell, jefe de ingresos y estrategia de Warner Bros, también tuvo su turno para responder a las inquietudes sobre la posible fusión.

Las principales preocupaciones giraron en torno a cómo la fusión podría afectar los puestos de trabajo en la industria del entretenimiento, los precios para los consumidores y la diversidad de contenido disponible.

Respuestas de Sarandos

Ante preguntas específicas sobre despidos potenciales, Sarandos aseguró: «Operaremos el estudio de Warner Bros tal como está hoy», destacando el compromiso de mantener el personal.

Cuestionamientos sobre el Contenido de Netflix

El senador republicano Josh Hawley cuestionó a Sarandos sobre la programación infantil de Netflix, sugiriendo que promueve una ideología específica. Sarandos, sin embargo, defendió la diversidad del contenido de Netflix afirmando que la plataforma aboga por una variedad de historias para diferentes audiencias.

Preocupaciones de los Legisladores

El senador Eric Schmitt arremetió contra la supuesta inclinación «woke» de Netflix, señalando donaciones políticas de empleados a candidatos demócratas. En respuesta, Sarandos reiteró la falta de una agenda política en su contenido.

Por su parte, el senador Mike Lee planteó la cuestión de la competencia, indicaron que Netflix dejaría de competir con HBO Max tras la fusión, lo que podría profundizar su dominio en el mercado.

Perspectivas Sobre la Fusión

Desde su anuncio en diciembre, la transacción, valorada en $82.7 mil millones, se ha presentado como una estrategia para expandir el contenido y la diversidad de opciones para los consumidores, según Sarandos, quien explicó que la fusión generaría crecimiento económico.

Desafíos Regulatorios en el Horizonte

Los expertos antimonopolio advierten sobre las implicancias de la fusión, sugiriendo que tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Comercio examinarán minuciosamente el acuerdo. Sara Booker, un demócrata prominente del subcomité, espera que la revisión se realice sin prejuicios políticos.

El Futuro de la Industria del Entretenimiento

La fusión entre Netflix y Warner Bros no solo redefine el futuro inmediato del entretenimiento, sino que también establece un precedente sobre cómo se estructuran las relaciones de poder dentro de la industria. Con una oposición creciente de parte de grupos antimonopolio, la vista está firmemente fija en los resultados de este monumental acuerdo.