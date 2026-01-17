Salud Integral del Adulto Mayor: El Estado Invertirá $2 Millones en 2026

La reciente canasta básica de la Defensoría de la Tercera Edad revela que un jubilado argentino necesita al menos $ 96 mil al mes para cubrir sus actividades recreativas y necesidades básicas. Sin embargo, el aumento de los haberes mínimos no alcanza a compensar la situación precaria que enfrentan estos ciudadanos.

De acuerdo a las últimas cifras, entre enero de 2025 y enero de 2026, los ingresos mínimos de los jubilados aumentaron de $ 335.907 a $ 419.299, esto es un incremento de $ 83.392. Sin embargo, este ajuste no es suficiente para afrontar un costo de vida en constante crecimiento.

La Recreación y la Salud Mental: Un Lujo Inalcanzable

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, explica que las primeras cosas que recortan los jubilados son las actividades recreativas, desde salir al cine hasta compartir un café con amigos. “Estas actividades suelen ser subestimadas, pero son fundamentales para la salud mental», afirma Semino.

Estudio de la Cruz Roja Argentina

El Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina revela que para 2024, el 41% de los encuestados siente que sus necesidades recreativas no están siendo satisfechas. Un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Además, un asombroso 66,6% de los encuestados no puede acceder a ningún tipo de terapia, evidenciando una alarmante falta de atención a la salud mental.

Recortes Presupuestarios Afectan a los Adultos Mayores

Los recortes en el presupuesto nacional para la salud integral han sido drásticos. En 2025, la asignación para los programas de salud de adultos mayores era de $ 45,7 millones, y para 2026 se ha reducido a solo $ 2 millones. Esto implica que los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los jubilados han quedado relegados.

Impacto de la Reducción de Recursos

La reducción de fondos afecta no solo a la salud física, sino también a la salud mental. Los programas de “Apoyo y promoción de la salud mental” han disminuido de $ 495 millones a $ 48 millones, una caída del 90%. Semino subraya que la recreación y la interacción social son claves para una vida saludable.

El Poder Adquisitivo en Caída Libre

Según las estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesita un mínimo de $ 912.584 mensuales para cubrir sus gastos. En 2025, el ingreso más bajo solo cubría el 36,8% de este total. Ahora, a inicios de 2026, con una canasta de $ 1.514.074, ese porcentaje se ha reducido al 27,6%.

Desafíos Diarios para Jubilados

Los recortes han llevado a los jubilados a renunciar a ciertas necesidades básicas, incluso al momento de elegir regalos para sus nietos. “Lo que antes era posible se ha reducido a lo elemental, generando una gran frustración”, agrega Semino.

La Necesidad de una Mejora Integral

La calidad de vida de los jubilados no depende solo de la salud física, sino de su autonomía y bienestar emocional. La falta de recursos limita su capacidad de decidir y disfrutar de una vida plena. La evolución de las jubilaciones, analizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destaca que el nuevo ajuste, aunque recuperó en parte lo perdido, no compensa las graves deficiencias actuales.

Cuando se trata de la vida de los jubilados, no solo es cuestión de números, sino de dignidad y calidad de vida. La libertad y la autovalía son esenciales, y es hora de que se les devuelva el poder de decidir sobre su propia vida.