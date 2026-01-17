MetaMask ahora soporta TRON y USDT, además de añadir futuros perpetuos de oro y plata

La reconocida billetera digital MetaMask da un gran paso hacia la diversificación al integrar soporte para TRON y USDT, además de lanzar futuros perpetuos sobre metales preciosos.

MetaMask Acepta TRON y USDT: Una Nueva Era en la Billetera Digital

En un movimiento estratégico para reforzar su presencia en el ecosistema cripto, MetaMask ha anunciado la incorporación nativa de la red TRON y de la stablecoin USDT en su plataforma. Esto permitirá a los usuarios realizar transacciones de manera directa, mediante la aplicación móvil y la extensión de navegador, sin depender de billeteras externas.

Según recientes datos de TRON, la red procesa más de 21.000 millones de dólares diarios en operaciones de stablecoins, cimentando así su rol protagónico en el ámbito de los pagos digitales. Esta integración promete a millones de usuarios un acceso ágil y seguro a estas transacciones, mejorando la interoperabilidad entre distintas cadenas.

Intercambios y Staking Simplificados

Uno de los aspectos más innovadores de esta actualización es la posibilidad de realizar swaps entre TRON y otras redes compatibles, facilitando así la movilidad de activos y aprovechando las ventajas particulares de cada ecosistema. Adicionalmente, los usuarios que operen con TRX podrán participar en actividades de staking directamente desde la app, obteniendo recursos que reemplazan las tarifas tradicionales en la red de TRON.

Nuevas Funciones: Futuros sobre Oro y Plata

Pero eso no es todo. MetaMask también ha decidido ampliar su oferta de servicios financieros al incorporar futuros perpetuos sobre oro, plata y principales pares de divisas. Con esta nueva funcionalidad, la billetera busca integrar herramientas financieras tradicionales en el ecosistema Web3, ofreciendo a los usuarios la opción de abrir posiciones en metales preciosos sin necesidad de poseer los activos subyacentes.

MetaMask Perps: Un Impulso a la Diversificación de Inversiones

El nuevo servicio, denominado MetaMask Perps, permitirá a los usuarios operar con apalancamiento, replicando la dinámica de los mercados tradicionales de manera descentralizada. Esta expansión responde a la creciente demanda por diversificar estrategias de inversión, especialmente en un contexto donde el oro experimentó un crecimiento superior al 70% y la plata su mayor alza desde 1979.

Además de los metales preciosos, los usuarios también podrán acceder a operaciones en el mercado de divisas, incrementando aún más las posibilidades de inversión dentro de la plataforma.

Un Futuro Prometedor para los Inversores

Con estas innovaciones, MetaMask busca diferenciarse de otras billeteras y exchanges descentralizados, atrayendo un nuevo perfil de inversores interesados en combinar la flexibilidad de las finanzas descentralizadas con la estabilidad de activos tradicionales.