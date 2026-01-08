Salvador del Solar: ‘Me declaro feminista y defiendo la igualdad de género’

En una memorable participación en el Juanpis Live Show, el reconocido actor peruano Salvador del Solar defendió con firmeza el feminismo, convirtiendo un diálogo lleno de humor en una reflexión profunda sobre la igualdad de género.

Durante su aparición en el programa, el intercambio entre Salvador del Solar y el cómico Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño, se tornó viral no solo por el característico estilo provocador de González, sino por la respuesta directa del actor respecto a un tema que nunca deja de generar controversias: el feminismo.

Un Encuentro Cargado de Ironía y Reflexiones

El clima del programa, cargado de risas y bromas, rápidamente se transformó en una conversación seria sobre igualdad de oportunidades y responsabilidad social. La pregunta clave llegó de la mano de Juanpis González: “¿Te declaras feminista?”. La respuesta de Del Solar fue contundente: “Me declaro feminista”.

La Respuesta que Rompió Esquemas

Lejos de desentonar, Salvador del Solar utilizó su tiempo para explicar el contexto del machismo estructural, una forma de vida que perpetúa desigualdades. “El machismo no es una decisión, es una forma de vivir aprendida que otorga más oportunidades a los hombres”, afirmó, invitando a la audiencia a reflexionar sobre el tema.

Defendiendo el Feminismo como Igualdad

A partir de la premisa anterior, Del Solar profundizó en el significado del feminismo, desmitificando los prejuicios que rodean al término. “El feminismo, en sus diversas formas, busca igualdad de oportunidades y no representa una revancha”, destacó, provocando el asentimiento del público.

Un Mensaje Personal y Emocional

Apelando a su rol como padre, Salvador habló sobre sus hijas y cómo su deseo de un mundo equitativo lo lleva a defender este movimiento. “Cualquier persona que quiera un mundo mejor, especialmente quienes tienen hijas, debería aspirar al feminismo”, enfatizó, creando un vínculo emocional con su audiencia.

La Reacción del Público y el Tono Humorístico del Programa

Juanpis González, fiel a su estilo, no tardó en reaccionar con un toque de sarcasmo, remarkando con humor la postura de Del Solar. En un giro divertido, mencionó: “Ahí es que aspirar y ya”, mientras la audiencia celebraba la interacción.

Un Mensaje que Resuena en las Redes Sociales

La aparición de Del Solar dejó una impresión duradera en las redes, donde muchos elogiaron su calma y claridad. “Salvador sería el mejor presidente de Perú”, resonó en los comentarios, evidenciando su impacto en el público y su capacidad de responder a la provocación con argumentos sólidos.

Reflexiones sobre el Futuro Político

Diversos usuarios comenzaron a especular sobre su posible candidatura presidencial: “Si postula a la presidencia, gana seguro”, lo que abre un debate sobre su potencial en la política peruana.

Una Oportunidad Perdida

La nostalgia por su ausencia en la televisión también emergió entre los comentarios, con muchos expresando su deseo de ver a Salvador en un rol de liderazgo en los medios, generando discusiones sobre su impacto y relevancia en la sociedad actual.