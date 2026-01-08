Mujer muere tras ser tiroteada por oficial de ICE en redada de Minneapolis

Una mujer perdió la vida en Minneapolis durante una operación de la agencia de Inmigraciones y Aduanas (ICE), en medio de la polémica persecución de inmigrantes en Estados Unidos bajo la administración Trump.

El incidente, que tuvo lugar el miércoles, ha desatado un fuerte debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Según varios videos que circulan en las redes sociales, la víctima, identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, se encontraba bloqueando una carretera cuando los oficiales se aproximaron a su vehículo, instándola a que saliera.

Detalles del Incidente

En un momento de confusión, Good condujo hacia adelante, lo que llevó a un oficial de ICE a disparar a corta distancia. La SUV de la mujer terminó impactando contra dos autos estacionados a pocos metros de allí. No está claro si el vehículo alcanzó al oficial durante la maniobra.

Reacciones de las Autoridades

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho de «acto de terrorismo doméstico», afirmando que Good intentó atropellar al agente. En contraste, el presidente Donald Trump respaldó a ICE, describiendo a la mujer como una «agitadora profesional».

Respuesta del Alcalde y Funcionarios Locales

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, refutó las afirmaciones del gobierno federal, acusando a ICE de generar caos y desconfianza en la ciudad. «Lo que están haciendo no es garantizar la seguridad en América, sino romper familias», expresó Frey en una conferencia de prensa, destacando su desacuerdo con el uso de la fuerza letal en un caso donde no había intención de causar daño.

La Comunidad Responde

Asimismo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó duramente el suceso, denominándolo parte de una «máquina de propaganda». La comunidad reaccionó con fuerza, y cientos se reunieron en un emotivo homenaje a Good, quien era madre de un niño de seis años y había salido esa mañana a ayudar a sus vecinos.

Una Muerte que Reverbera

El incidente ha revivido el debate sobre las políticas de inmigración y el papel de ICE, generando un llamado a la acción en Minneapolis y más allá. La trágica pérdida de Renee Nicole Good se convierte en un símbolo de las tensiones actuales en torno a la inmigración en Estados Unidos.