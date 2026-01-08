Peajes Electrónicos: Nuevas Rutas 12 y 14 Sin Efectivo

Una nueva era comienza en las rutas nacionales 12 y 14 con la implementación obligatoria de peajes electrónicos. Esta medida no solo moderniza el sistema de transporte, sino que también promete un ahorro significativo para los viajeros.

Adiós al Pago en Efectivo

A partir de esta semana, las estaciones de peaje en los corredores nacionales 12 y 14 operarán exclusivamente bajo un sistema electrónico. Esta decisión marca un avance clave en la modernización del transporte interurbano, eliminando la opción de pago en efectivo y optimizando el flujo vehicular.

Beneficios del Sistema TelePASE

El sistema TelePASE será el único método disponible inicialmente, ofreciendo un 50% de descuento sobre las tarifas normales para quienes utilicen este dispositivo. Los conductores disfrutarán de un paso rápido y sin demoras, gracias a la señalización que indica “Pago Electrónico” en cada estación.

Nuevas Alternativas de Pago en el Horizonte

Se anticipa que durante la segunda mitad de enero estarán disponibles nuevos métodos de pago electrónicos, que incluirán tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras digitales y pagos sin contacto mediante smartphones. Esto brindará a los usuarios múltiples opciones sin necesidad de efectivo.

Tarifas y su Actualización

El costo del peaje se fijará basándose en el último monto establecido en abril de 2025, ajustándose según la inflación para evitar aumentos abruptos. Con esta política, se busca mantener una estructura tarifaria predecible para los viajeros frecuentes.

Iniciativas de Mantenimiento en Proceso

Con el nuevo esquema de cobro iniciado, se ha lanzado un plan de mantenimiento integral que incluye el bacheo de la calzada y la limpieza de banquinas. Estas acciones buscan mejorar la seguridad y la fluidez en estos tramos de alto tránsito, especialmente en la temporada de verano.