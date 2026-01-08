Salvador Femenia: ‘El 0,5% de aumento en Reyes carece de relevancia’

Las ventas durante el Día de Reyes reflejan un leve repunte, pero siguen sin impactar positivamente en el sector minorista, que enfrenta un consumo estancado y falta de poder adquisitivo.

Las cifras del Día de Reyes revelan un aumento del 0,5% en las ventas, pero los comercios siguen lidiando con una tendencia de debilidad en el consumo. Salvador Femenia, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), menciona que este pequeño incremento es poco significativo dentro del contexto actual.

Consumo en retroceso: Navidad vs. Reyes

El análisis mostró que la festividad de Reyes tuvo un rendimiento menor en comparación con Navidad, que registró un aumento del 1,5% el año pasado. “Reyes se ha convertido en un evento de escaso movimiento comercial”, destacó Femenia, reflejando un cambio en los hábitos de compra de las familias argentinas.

Ticket promedio afectado y promociones ineficaces

Un dato alarmante fue el ticket promedio, que se situó en 36.000 pesos, un 41,8% inferior en términos reales al del año anterior. A pesar de diversas promociones y ofertas (dos por uno, descuentos del 20% al 40%), el consumo no mostró señales de recuperación. “La mayor parte de las compras se realizó a través de tarjeta de crédito, lo que indica una pérdida de poder adquisitivo entre los ciudadanos”, añadió Femenia.

Rubros que sobrevivieron

Entre los sectores que presentaron un leve crecimiento, las librerías destacaron con un 5%, seguidas de electrónicos y accesorios con un 1,1%. Sin embargo, la categoría de juguetes apenas creció un 0,5%, evidenciando la dificultad que enfrenta este sector.

Competencia externa y signos de alerta

Femenia también advirtió sobre la creciente competencia del comercio digital internacional, que representa un gran desafío para las ventas locales. “No podemos competir con los precios y condiciones ofrecidos en estas plataformas”, dijo, subrayando así un problema que impacta directamente en el consumo interno.

Desafíos a corto plazo

El futuro inmediato del sector se presenta complicado. “La reactivación de la demanda es esencial para mejorar esta situación”, enfatizó Femenia. Aunque CAME espera un modesto incremento del consumo del 3% para 2024, advierte que esto se compara con un periodo notablemente débil, por lo que se requiere un cambio significativo para revitalizar el gasto en el comercio.