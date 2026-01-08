Santilli lanza su estrategia en Chubut mientras enfrenta los incendios

El ministro del Interior, Diego Santilli, inició su recorrido por el país en Chubut, donde busca forjar apoyos para la reforma laboral, una de las prioridades del Gobierno Nacional para 2026. La conversación con el gobernador Ignacio Torres giró en gran parte en torno a la emergencia por incendios en la región.

En su visita a Chubut, Santilli tuvo la oportunidad de dialogar con el gobernador Torres. Aunque la reforma laboral está en la agenda, la situación crítica de los incendios fue el tema central. Según fuentes cercanas, Santilli planea visitar las áreas más afectadas, como El Hoyo y Epuyén, para coordinar esfuerzos en la gestión de la emergencia y el alivio a los damnificados.

Articulación entre el Estado y la Emergencia Ambiental

Durante su recorrido, el ministro elogió la colaboración entre diferentes niveles de gobierno ante lo que calificó como una «gravedad absoluta». También respaldó la decisión del gobierno provincial de llevar a cabo investigaciones para identificar a los culpables de los incendios. «Es fundamental que trabajemos juntos y que el gobernador continúe su lucha para dar con quienes están destruyendo nuestro patrimonio natural y nuestras comunidades», enfatizó Santilli.

Coordinación y Recursos para la Emergencia

El titular del Interior subrayó que tanto el Ejecutivo nacional como el provincial han estado trabajando de manera conjunta desde el inicio de la crisis, facilitando recursos logísticos y operativos. «El Gobierno está comprometido a brindar toda la asistencia necesaria a Chubut y a las otras provincias afectadas», aseguró.

Reacciones y Compromiso del Gobernador Torres

En referencia a la visita, el gobernador Torres expresó su agradecimiento por la rápida respuesta del Gobierno Nacional ante la emergencia. «Desde el primer momento que se declararon los incendios, Santilli se comunicó conmigo para ofrecer toda la ayuda necesaria», afirmó.

Apoyo Político y Futuras Reuniones

Santilli también reafirmó el respaldo del Gobierno en las tareas de asistencia y reconstrucción. «Estamos aquí para trabajar en nombre del Presidente y brindar el apoyo que sea necesario», agregó.

Esta es solo la primera parada de un recorrido que Santilli tiene planeado realizar en varias provincias. Su objetivo es reunirse con gobernadores afines y críticos para garantizar que la reforma laboral no enfrente obstáculos. Aunque se anticipan modificaciones al texto, se confía en que la aprobación se logre durante las sesiones extraordinarias, programadas para el 10 de febrero.